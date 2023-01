Migrationsdebatte DIW-Chef wirft Friedrich Merz wirtschaftsschädliche Äußerungen vor

Der CDU-Vorsitzende hat mit kritischen Aussagen über Kinder mit Migrationshintergrund Empörung ausgelöst. Der DIW-Ökonom Fratzscher warnt vor wirtschaftlichen Folgen.

Der CDU-Bundesvorsitzende erntet wegen Äußerungen zu Migrantenkindern harsche Kritik. (Foto: dpa) Friedrich Merz

Berlin CDU-Chef Friedrich Merz hat mit einer Aussage über Migrantenkinder in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ scharfe Kritik auf sich gezogen. Der Ökonom Marcel Fratzscher, der ebenfalls in der Sendung gesessen hatte, warf Merz via Twitter wirtschaftsfeindliche Äußerungen vor.

Merz hatte im Kontext der Krawalle in der Silvesternacht über den Umgang mit Lehrerinnen und Lehrern gesagt: „Und dann wollen sie diese Kinder zur Ordnung rufen, und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten. Insbesondere wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen.“

Mit dem Begriff „Pascha“ werden umgangssprachlich besonders Männer bezeichnet, die sich wie selbstverständlich von einer Frau bedienen lassen.

Fratzscher sprach von „blankem Populismus“, weil Merz von einer kleinen Minderheit auf alle Menschen mit arabischen Wurzeln verallgemeinere. Damit schade er auch der deutschen Wirtschaft.

