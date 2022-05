Mindestlohn CDU und CSU stimmen doch nicht für mehr Mindestlohn

Im Bundestagswahlkampf lehnten CDU und CSU zwölf Euro Mindestlohn ab, dann waren sie in den Landtagswahlkämpfen dafür. Im Bundestag enthalten sie sich.

Der NRW-Spitzenkandidat verteidigt die Entscheidung. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Hendrik Wüst

Berlin Wenn der Bundestag an diesem Freitag per Gesetz den Mindestlohn auf zwölf Euro erhöhen wird, stimmen CDU und CSU nicht zu. „Wir werden uns enthalten“, hieß es in der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales. Bei den Wirtschaftspolitikern hieß es: „Die Wirtschaftspolitiker haben gut gearbeitet.“

Die Kehrtwende überrascht, da CDU und CSU Anfang Mai noch einen gemeinsamen Beschluss gefasst hatten. „Die Menschen in Deutschland wollen einen sicheren Arbeitsplatz, um sich entfalten zu können, und benötigen daher auch die Gewissheit, von ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten leben zu können. Deswegen ist es richtig, dass in dieser Zeit der Inflation der Mindestlohn erhöht wird“, hieß es in der Kölner Erklärung, von der sich die Parteien noch einmal Schwung in den Landtagswahlkämpfen von Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen erhofft hatten.