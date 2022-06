Ministerin im Interview „Über Steuerfreibeträge und mehr Kindergeld diskutieren“: Paus fordert mehr Geld für Familien

Familien leiden unter den steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen am meisten. Die neue Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) sieht einen zusätzlichen Bedarf an Entlastungen.

Die Bundesfamilienministerin fordert angesichts der hohen Inflation gezielte Entlastungen für Familien. (Foto: dpa) Lisa Paus (Grüne)

Berlin Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) fordert angesichts der hohen Inflation gezielte Entlastungen für Familien. „Ich sehe schon einen zusätzlichen Bedarf an Entlastungen für Familien“, sagte Paus in einem Interview dem Handelsblatt. „Familien leiden unter den steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen am meisten. Deshalb sind sie auch die Ersten, die eine Entlastung brauchen.“

Denkbar wäre laut Paus etwa die Ausschüttung eines dritten Familienbonus. „Das ist eine mögliche Maßnahme“, sagte die Ministerin. Bereits während der Coronapandemie wurde zweimal eine solche Einmalzahlung an Familien ausgeschüttet. Es werde auch „zwangsläufig über Steuerfreibeträge, eine Erhöhung des Kindergeldes und höhere Regelsätze“ zu diskutieren sein.

