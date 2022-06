Ministerpräsidentenkonferenz Bund und Länder rechnen mit starkem Corona-Anstieg – Scholz: „Auf diesen Moment vorbereiten“

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat versichert, dass sich Bund und Länder gut auf eine mögliche erneute Verschlechterung der Coronalage im Herbst vorbereiten wollen. Der Sommer werde wohl als gute Verbesserung wahrgenommen, sagte Scholz nach Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag in Berlin. Doch im Herbst und Winter könnten möglicherweise andere Voraussetzungen herrschen.

„Deshalb ist die klare Verabredung, dass wir uns genau auf diesen Moment vorbereiten“, sagte Scholz. „Wir haben jetzt Sommerreifen drauf, wenn ich das Beispiel so wählen darf. Es geht darum, dass wir die richtigen Winterreifen bereit haben, wenn es darauf ankommt. Und falls es eine sehr eisige Landschaft wird, brauchen wir dann vielleicht auch noch weitere Möglichkeiten, um dann sicher voranzukommen.“

Expertengremium und Krisenstab würden Vorschläge machen, darauf aufbauend werde man sich gesetzlich eng abstimmen. Alle Handlungsmöglichkeiten, die gebraucht würden, sollten dann auch zur Verfügung stehen. Scholz wollte auch auf Nachfrage den Beratungen aber nicht vorgreifen. Er betonte lediglich, flächendeckende Schließungen von Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen solle es nicht mehr geben.

In einem Beschlussvorschlag, der dem Handelsblatt vorliegt, heißt es, dass man zwar davon ausgehe, dass die Zahl der Neuinfektionen in den nächsten Wochen weiter abnehmen werde. Mit Verweis auf den Expertenrat der Bundesregierung heißt es in dem Beschlussentwurf aber, „dass im Herbst und Winter erneut mit einem starken Anstieg der Sars-CoV-2-Infektionen sowie einer Zunahme anderer schwerer Atemwegserkrankungen, zum Beispiel Grippeinfektionen durch Influenzaviren, zu rechnen ist“.

Deswegen wollen Bund und Länder dem Entwurf zufolge unter anderem eine „umfassende Impfkampagne“ für den Herbst und Winter vorbereiten, etwa mit niedrigschwelligen Impfangeboten und Impfzentren vor Ort. „Viele Bürgerinnen und Bürger gehen gänzlich ungeschützt in den Herbst“, heißt es. Insbesondere die Auffrischimpfung schütze aber vor einem schweren Krankheitsverlauf. In Deutschland sind knapp 60 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Zudem sollen im Infektionsschutzgesetz „rechtzeitig die Rechtsgrundlagen für gegebenenfalls nötige Maßnahmen für den Herbst/Winter geschaffen werden“. Konkrete Punkte werden im Entwurf nicht genannt – einzig, dass Bund und Länder hierzu rechtzeitig Beratungen aufnehmen werden. Das geltende Infektionsschutzgesetz läuft Ende September aus. Eine Verlängerung oder gar Verschärfung ist insbesondere bei der FDP umstritten.

Ampel debattiert Größe von Veranstaltungen und Maskenpflicht

Die Ampelkoalition ringt bereits seit Wochen um erweiterte staatliche Schutzvorgaben. Auf der Jahrestagung des Verbands der privaten Krankenversicherung warb Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) unmittelbar vor dem Bund-Länder-Treffen für eine rasche Umsetzung. Maßnahmen wie Mengenbegrenzungen bei Großveranstaltungen, die Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen müssten im Herbst und Winter ermöglicht werden, sagte er in Berlin.

Die FDP pocht hingegen darauf, vor einer Entscheidung über den künftigen Kurs eine geplante wissenschaftliche Bewertung bisheriger Coronamaßnahmen abzuwarten. „Denn mit einer wissenschaftlich fundierten Einschätzung können wir uns auf die kommende Herbstwelle gut vorbereiten“, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Andrew Ullmann, dem Handelsblatt.

Die Länder jedoch blicken zunehmend ungeduldig auf die Uneinigkeit im Bund. So mehren sich aus den Reihen der Ministerpräsidenten die Rufe nach einer zeitigen Regelung.

Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) forderte, eine Neuregelung dürfe „nicht wieder erst im letzten Moment erfolgen“. „Wir müssen jetzt den Instrumentenkasten prüfen, mit dem wir auf eine möglicherweise sich verschärfende Infektionslage im Herbst reagieren können“, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte ebenfalls Druck: „Es ist wichtig, dass der Bund in Abstimmung mit den Ländern rechtzeitig vor dem Herbst die Grundlagen für die Pandemiebekämpfung anpasst“, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Man müsse Schlüsse ziehen, „welche Schutzmaßnahmen erfolgreich waren und auch in Zukunft erfolgversprechend sind“.

Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sind seit Anfang April allgemeine Maskenpflichten für Veranstaltungen oder beim Einkaufen sowie 2G- und 3G-Zugangsregelungen weggefallen. Vorerst gilt ein „Basisschutz“ – etwa mit Maskenpflichten in Bussen, Bahnen, Kliniken, Praxen und Pflegeheimen.

Mehr: BA.5-Welle in Portugal – Was die Omikron-Subvariante für Deutschland bedeutet