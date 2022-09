 Ministerpräsidentenkonferenz: Länder wollen den Bund in die Pflicht nehmen

Energie, Flüchtlinge, Corona: Die Länder sehen enorme Lasten auf sich zukommen und verlangen Geld vom Bund. Die Wahl in Niedersachsen spielt auch eine Rolle.

Ministerpräsidentenkonferenz (MPK)

Berlin Angesichts der enorm hohen Ausgaben, die Bund und Länder in der Energiekrise schultern müssen, entwickeln sich die Verhandlungen über das nächste Entlastungspaket zum Basar. Bei der Konferenz der Ministerpräsidenten in Berlin forderte etwa der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) „einen fairen Kostenausgleich“

Eine Einigung bei den Verhandlungen aber gab es unter den Ländern bisher noch nicht – vor der Konferenz soll es diese allerdings gegeben haben. Als Grund wurde der Wahlkampfendspurt in Niedersachsen genannt.

Schließlich hatte die Ampelkoalition Anfang September Entlastungen in Höhe von rund 65 Milliarden Euro verabredet, die Länder aber nicht beteiligt. Diese sollen aber die Hälfte finanzieren, was für Verdruss gesorgt hatte. Entsprechend hatten sich die Länder vorbereitet. Die Idee: Wenn der Bund die Länder an anderer Stelle entlastet, können sie sich am Entlastungspaket beteiligen.