Ministerpräsidentenkonferenz Preisbremsen, Flüchtlingshilfe, 49-Euro-Ticket – Bund und Länder sind sich weitgehend einig bei Entlastungen

Berlin Bund und Länder sind sich weitgehend einig, wie sie Verbraucher und Unternehmen angesichts hoher Energiepreise und Inflation entlasten wollen. Dies geht aus einer konsentierten Beschlussvorlage für das Spitzentreffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

In den vergangenen zwei Wochen hatten alle Parteien intensiv verhandelt und auch das vergangene Wochenende sowie die beiden Feiertage Anfang der Woche genutzt, um zu klären, wie sie die geplanten Entlastungen finanzieren wollen. „Deswegen haben wir die Chance, dass wir heute größere finanzpolitische Themen zwischen Bund und Ländern schlusseinigen können“, sagte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, der niedersächsische Regierungschef Stephan Weil (SPD), vor der Sitzung am Mittwoch.

In der Tat konnten sich die Bundesländer untereinander wie auch der Chef des Bundeskanzleramts mit den Chefs der Länderstaatskanzleien auf eine gemeinsame Beschlussvorlage verständigen. Darin gibt es im Gegensatz zu früheren Spitzenrunden keine ungeklärten Stellen mehr. Vielmehr sind alle kritischen Diskussionspunkte mit klaren finanziellen Zusagen verbunden.

Bund und Länder ringen noch um Hilfen für Öl-Kunden

Anfang September noch hatte die Ampelkoalition für reichlich Konfliktstoff gesorgt, als sie ein 65 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket vorlegte, von dem die Länder ungefragt fast die Hälfte schultern sollten. Die Länder hatten daraufhin Entlastungen an anderer Stelle gefordert.

Diese soll es nun geben. Dazu gehören etwa Hilfen für mittelständische Unternehmen wie auch für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Der Bund ist nun bereit, aus dem „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ bis zu zwölf Milliarden Euro bereitzustellen, davon allein acht Milliarden für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Auch die wichtigen kommunalen Gewinnbringer, die Stadtwerke, sollen Kredite erhalten können, wenn sie Geld benötigen.

Grundsätzlich geht der Bund im Rahmen seines 200 Milliarden Euro umfassenden Hilfspakets für Energiepreisbremsen auf Forderungen der Länder ein. Diese hatten eine „Winterlücke“ beklagt, da die geplante Gaspreisbremse erst ab März 2023 gelten soll – und damit nach den heizintensivsten Monaten. Nun heißt es in der konsentierten Fassung: „Eine Rückwirkung zum 1. Februar 2023 wird angestrebt.“ Im Dezember übernimmt der Bund die Abschlagszahlungen aller Gas- und Fernwärmekunden. Offen ist allein, wie die Hilfen für Januar aussehen sollen.

Auch hatten die Länder gefordert, Haushalte und Unternehmen zu entlasten, die Erdöl nutzen. Hier bietet der Bund nun eine Regelung im Rahmen eines Härtefallfonds an, während die unionsregierten Bundesländer fordern, die Umsatzsteuer zu senken.

Mit der Summe aus dem Härtefallfonds sind die Länder mehr als zufrieden, allerdings nicht bei den Flüchtlingskosten. Hier rechnen die Länder für dieses und nächstes Jahr mit fast 16 Milliarden Euro, da bereits mehr Flüchtlinge als im Krisenjahr 2015 angekommen sind – und nicht nur aus der Ukraine.

Der Bund hatte im Frühjahr zwei Milliarden Euro bereitgestellt und will sich nun mit weiteren 1,5 Milliarden Euro beteiligen. 2023 sollen es 2,75 Milliarden Euro sein. Zumindest „über die weitere Entwicklung“ wollen Bund und Länder Ostern 2023 reden. Der Bund habe anerkannt, dass er sich an den Flüchtlingskosten dauerhaft beteiligen müsse, hieß es zufrieden auf Länderseite.

Das 49-Euro-Ticket kommt als „Deutschlandticket“

Weitgehend einig sind sich die föderalen Lager auch in der Frage, ein Nachfolgemodell für das sommerliche Rabattticket im Nahverkehr aufzulegen. So soll es ein „digitales, deutschlandweit gültiges Deutschlandticket“ ab 2023 geben. Da die neuerliche Rabattaktion über ein 49-Euro-Ticket tiefe Löcher in die Kassen der Verkehrsunternehmen reißen wird, überweist der Bund den Ländern 1,5 Milliarden Euro, die einen Betrag in gleicher Höhe noch einmal dazuschießen sollen.

Wichtiger ist den Ländern indes, dass der Bund nach langem Zögern auch bereit ist, eine Milliarde Euro mehr im Jahr für den Nahverkehr bereitzustellen. Die Regionalisierungsmittel, mit denen die Länder Bus- und Bahnlinien bestellen, liegen künftig bei rund elf Milliarden Euro.

Auch sollen sie jährlich um drei statt wie bisher um 1,8 Prozent steigen und so die Inflation abfedern. Die Länder indes hatten mindestens 1,5 Milliarden Euro extra gefordert und dies auch schon 2022. Sie fürchten, dass die Verkehrsunternehmen ansonsten Verkehrsangebote einstellen müssen.

Gar kein Entgegenkommen hat der Bund bei der geplanten Wohngeldreform gezeigt. Mit ihr will der Bund den Mietzuschuss für Bedürftige erhöhen und den Kreis der Berechtigten von 640.000 Haushalten auf zwei Millionen ausweiten. Die Kosten von vier Milliarden Euro sollen die Länder zur Hälfte tragen, was diese bisher abgelehnt haben.

Es werde ein „Gesamtpaket“ verhandelt, das nicht an einem einzelnen Punkt scheitern wird, hieß es indes im Vorfeld der Beratungen. Die Bürger bräuchten nun Sicherheit für den Winter. „Krise braucht Klarheit“, hatte der Vizevorsitzende der Konferenz, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) gefordert.

