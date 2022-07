Mittelstand Rund 465.000 Unternehmen vor dem Aus: Der große Nachfolgermangel

Vor allem Kleinunternehmer mit weniger als fünf Mitarbeitern tun sich oft schwer, ihr Geschäft an einen Nachfolger zu übergeben.

Berlin Bis 2025 werden in Deutschland voraussichtlich rund 465.000 mittelständische Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit einstellen. Der Hauptgrund ist, dass die Eigentümer das Rentenalter erreichen und keinen geeigneten Nachfolger finden. Dies geht aus dem Nachfolge-Monitoring Mittelstand der Förderbank KfW hervor.

„Ein echter Verlust für die Wirtschaft sind Geschäftsaufgaben von erfolgreichen Unternehmen, die ihren Nachfolgewunsch trotz wirtschaftlicher Attraktivität mangels geeigneter Kandidaten aufgeben“, sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. „Davon wird es angesichts der demografischen Entwicklung immer mehr geben.“

Für das Nachfolge-Monitoring, das sich auf Daten des KfW-Mittelstandspanels stützt, wurden von Februar bis Juni 2021 rund 4600 Privatunternehmen aller Wirtschaftszweige mit höchstens 500 Millionen Euro Jahresumsatz befragt.

Rechnet man die Befragungsergebnisse hoch, planen 266.000 mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer, ihren Betrieb bis Ende 2025 freiwillig zu schließen. Davon sind fast durchweg Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Mitarbeitern betroffen. Neben dem Alter der Inhaber und dem mangelnden Interesse von Nachkommen an einer Übernahme spielt hier oft auch die geringe wirtschaftliche Attraktivität des Unternehmens eine Rolle.

Ertrag und Geschäftsaussichten entwickeln sich nicht so, dass eine Übernahme für einen Nachfolger interessant wäre. So liegen Jahresumsatz und -gewinn bei den mittelständischen Unternehmen mit Stilllegungsabsicht fünf bis sechsmal niedriger als bei Firmen, bei denen die Übergabe an einen Nachfolger geplant ist. Betriebe, bei denen die Schließung ansteht, verzeichnen zudem dreimal häufiger Verluste als der Gesamtdurchschnitt der Mittelständler.

Nach der KfW-Befragung wünschen sich rund 199.000 weitere Unternehmen eine Nachfolgelösung, müssen aber aufgrund unzureichender Planung vermutlich mit einem Scheitern rechnen. Gründe hierfür sind neben den Problemen, einen passenden Nachfolger zu finden, auch unterschiedliche Vorstellungen über den Kaufpreis oder die rechtliche Komplexität der geplanten Übergabe. Rund 28 Prozent der befragten Geschäftsinhaber führen aber auch an, dass die durch die Coronapandemie erschwerte Geschäftssituation eine Übergabe verhindert.

Angesichts der demografischen Entwicklung – immer ältere Geschäftsinhaber und immer weniger junge Menschen mit Gründungs- oder Übernahmeabsicht – könnte sich das Firmensterben in den kommenden Jahren noch beschleunigen. So sind im Mittelstand gegenwärtig 28 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer 60 Jahre alt oder älter. Vor 20 Jahren waren es nur zwölf Prozent.

Bis Ende 2025 wird laut KfW jedem mittelständischen Unternehmen mit erfolgreicher Nachfolgelösung mindestens ein Unternehmen entgegenstehen, das aus dem Markt ausgeschieden ist.

