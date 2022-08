Mobilität Die Milliarden-Frage: Ist das Neun-Euro-Ticket nun ein Erfolg oder nicht?

Die Nahverkehrsbranche diskutiert, was das Billigticket bewirkt hat. Die Nachfrage war hoch – doch bleibt sie es auch nach dem Ende der Rabattaktion? Das herauszufinden gestaltet sich schwierig.

Enorm viele Menschen nutzten das Neun-Euro-Ticket. Die Frage ist nur: aus welcher Motivation heraus? (Foto: dpa) Öffentlicher Nahverkehr

Berlin In der Nahverkehrsbranche ist eine Debatte darüber entbrannt, in welcher Form das verbilligte Neun-Euro-Ticket ein Erfolg war oder nicht. Zwar sind sich alle einig, dass das Ticket millionenfach nachgefragt wurde. So hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ermittelt, dass im ersten Monat 21 Millionen Tickets verkauft wurden, im Juli 17 Millionen. Hinzu kommen die zehn Millionen Abonnenten, die nun auch statt des regulären Preises nur neun Euro im Monat zahlen.

Doch ist die Rabattaktion deswegen ein Erfolg? Kanzler Olaf Scholz hält es für „eine der besten Ideen, die wir hatten“. Doch scheiden sich die Geister: Sind die Menschen mit dem Ticket nur in den Urlaub gefahren oder haben endlich mal eine Reise unternommen, die sie sich bislang nicht leisten konnten? Oder lassen sie wirklich das Auto stehen?