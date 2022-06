Mobilität Grüne missachten die Frauenquote im Bahn-Aufsichtsrat

Die Grünen wollen nur Männer in den Aufsichtsrat des Staatskonzerns entsenden. Derweil erwartet der Schienenbeauftragte vom Bahn-Chef schnell Maßnahmen gegen das Chaos im Schienennetz.

Viele Baustellen belasten das Schienennetz und führen zu zahlreichen Zugausfällen. (Foto: dpa) Baustelle am Bahnknoten Erfurt (Archivbild)

Berlin Der Bund will Mitte Juni die vakante Position des Infrastrukturvorstands bei der Deutschen Bahn besetzen. Am 22. Juni tritt erstmals der neue Aufsichtsrat zusammen. Ursprünglich sollten die Vertreter schon an diesem Mittwoch vom Kabinett bestätigt werden.

Allerdings gibt es bei den Grünen ein Problem: Sie haben mit Michael Kellner als Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums und Stephan Gelbhaar als parlamentarischer Vertreter zwei Männer benannt und missachten damit die Frauenquote.

Das Finanzministerium wird durch Staatssekretär Werner Gatzer vertreten sein, das Verkehrsressort durch Staatssekretärin Susanne Henkel. Zudem ziehen die verkehrspolitischen Sprecher Dorothee Martin (SPD) und Bernd Reuther (FDP) in das Gremium ein.

Beschleunigungskommission soll Maßnahmen vorschlagen

Unterdessen erhofft sich der Schienenbeauftragte der Bundesregierung durch kurzfristige Maßnahmen, das derzeit herrschende Chaos auf dem Schienennetz zu mindern. „Wir wollen das digitale Kapazitätsmanagement nutzen und so die Kapazitäten erhöhen“, sagte Michael Theurer in Berlin.