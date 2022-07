Mobilität Umfrage zum 9-Euro-Ticket: Mehrheit will dauerhaft günstiges Angebot

Nur 15 Prozent der Befragten meinen, dass es künftig kein vergünstigtes Ticket mehr geben sollte. Im Juni wurden 21 Millionen Sondertickets verkauft.

Ob und in welcher Form es einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket gibt, ist derzeit nicht klar. (Foto: dpa) 9-Euro-Ticket

Berlin Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung will einer neuen Umfrage zufolge auch nach dem Ende des 9-Euro-Tickets ein dauerhaft günstiges Angebot im öffentlichen Nahverkehr. 85 Prozent der Befragten äußerten sich entsprechend, wie aus der Umfrage hervorgeht, die das Meinungsforschungsinstitut Ipsos am Mittwoch vorgestellt hat. „Dabei sprachen sich 43 Prozent für eine Fortführung des 9-Euro-Tickets in seiner jetzigen Form aus“, hieß es. Rund 27 Prozent wären hingegen auch mit einem etwas teureren Ticket zufrieden, das den Staat weniger koste.

15 Prozent befürworteten ein Ticket zum Nulltarif; ebenso viele meinten laut dem Institut, dass es künftig gar keine vergünstigten Tickets geben sollte.

Das 9-Euro-Ticket galt und gilt für Juni, Juli und August. Für jeweils 9 Euro können Reisende mit der Sonderfahrkarte im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einen Monat lang durch ganz Deutschland fahren. Im ersten Geltungsmonat wurden 21 Millionen Sonderfahrkarten verkauft.

