Mobilität Wie die Union den Verbrennungsmotor retten will

Ab 2035 sollen in Deutschland keine neuen Verbrenner zugelassen werden.

Berlin CDU und CSU fordern die Bundesregierung auf, dem Verbrennungsmotor auch nach 2035 eine Perspektive zu eröffnen. „Wir wollen auch den Verbrennungsmotor klimaneutral machen“, sagte der Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß dem Handelsblatt. Gerade im Bereich der klimaneutralen Kraftstoffe könne Deutschland neben der Automobilindustrie neue Schlüsseltechnologien aufbauen, Tausende neue Arbeitsplätze schaffen „und weltweit eine führende Rolle einnehmen“.

CDU und CSU haben im Bundestag einen entsprechenden Antrag eingebracht, der an diesem Freitag beraten wird. Darin fordert die Union Technologieoffenheit. „Die Politik muss für gleiche Rahmenbedingungen für alle klimafreundlichen Technologien, also Batterie, Wasserstoff, E-Fuels oder auch fortschrittliche Biokraftstoffe, sorgen“, forderte Verkehrspolitiker Ploß.

Die Politik solle sich darauf beschränken, CO2-Ziele zu setzen. Es sei Aufgabe der Unternehmen, den Weg dorthin festzulegen. „Am Ende brauchen wir einen Wettbewerb der klimafreundlichen Technologien.“ Deutschland solle „nicht nur auf Elektromobilität und den Aufbau einer Wasserstoffindustrie setzen, sondern auch auf klimaneutrale Kraftstoffe wie E-Fuels“.

Widerspruch kommt hingegen von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). „Als Bundesregierung stehen wir gemeinsam hinter dem aktuellen Vorschlag der Kommission zum Fit-for-55-Programm“, sagte sie dem Handelsblatt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Das Programm sieht vor, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zugelassen werden. Es ist das faktische Aus des Verbrennungsmotors und die Entscheidung für strom- oder wasserstoffbasierte Elektrofahrzeuge.

E-Fuels allenfalls bei Sonderfahrzeugen ab 2035 im Einsatz

Das System der CO2-Flottengrenzwerte für Pkw und Lieferwagen habe sich bewährt, erklärte Lemke. Somit unterstütze man auch den Vorschlag der Kommission für die CO2-Flottengrenzwerte sowie ein Ende des Verbrennungsmotors für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge in der EU ab 2035.

Mit E-Fuels betriebene Verbrennungsmotoren seien nach 2035 nur außerhalb der CO2-Flottengrenzwerte eine Option. Konkret bedeutet dies, dass E-Fuels allenfalls noch bei Sonderfahrzeugen zum Einsatz kämen, etwa Krankenwagen oder Feuerwehren. Sie sind nicht von den Regelungen der Flottengrenzwerte erfasst.

Die Union hingegen fordert, synthetische Kraftstoffe auf die Flottengrenzwerte anzurechnen und so auch für alle Neufahrzeuge zu ermöglichen. Dies widerspricht aber der Vorgabe, dass die Fahrzeuge ab 2035 keine Emissionen mehr produzieren dürfen.

Eine Änderung der Vorgabe würde aber viele Zulieferer retten, die eine Transformation vom Verbrennungsmotor hin zum strombasierten Antrieb nicht schaffen dürften. Entsprechend fordert die Union, Projekte auf den Weg zu bringen, um synthetische Kraftstoffe in der EU wie auch in Drittstaaten industriell zu ermöglichen.

Mehr: Alle Kraft auf E-Autos: So sieht die Elektrooffensive von Verkehrsminister Wissing aus