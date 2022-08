Moderner Staat „Konjunktur- und Innovationsbremse“: Wirtschaft enttäuscht über Digitalstrategie der Ampel

Berlin Die neue Digitalstrategie der Bundesregierung beunruhigt die Wirtschaft. Start-up-Vertreter und Wirtschaftsverbände halten die Strategie von Digitalminister Volker Wissing (FDP) für zu ambitionslos und viel zu unkonkret. Die Bundesregierung will die neue Digitalstrategie diese Woche beschließen, der finale Entwurf liegt dem Handelsblatt vor.

So soll etwa das Digitalministerium nicht mehr für die „Umsetzung“ der Strategie zuständig sein, sondern nur noch für das „Monitoring“. Wer am Ende für die Umsetzung zuständig ist, bleibt im Unklaren.

„Es verwundert, dass die selbst ernannte Fortschrittskoalition nach acht Monaten noch immer keine schlüssige Strategie zur Modernisierung Deutschlands vorlegen konnte“, kritisiert der Verband der Familienunternehmen.

Die verstolperte Digitalisierung drohe zu einer „Konjunktur- und Innovationsbremse“ zu werden.

Das Handelsblatt analysiert, welche vier Punkte der Digitalstrategie für die Wirtschaft entscheidend sind – und wieso die Strategie an genau diesen Stellen aus Sicht der Wirtschaft enttäuscht.

Wo sich Bürgerinnen und Bürger schon an veralteten Verwaltungsstrukturen und müßigen Behördengängen stören, wird die Wirtschaft fast zur Verzweiflung getrieben. Laut einer Umfrage der Industrie- und Handelskammern haben Unternehmen im Durchschnitt einhundertmal mehr Verwaltungskontakte im Jahr als Normalbürger. Digitale Abläufe könnten den hohen Bürokratieaufwand erleichtern. Doch bisher weist die Digitalisierung der Verwaltung nur wenige Erfolge auf.

Das verspricht die Strategie: Die Verwaltungsdigitalisierung soll als „Daueraufgabe“ etabliert werden. Konkrete Ziele nennt die Strategie nicht. In Zukunft sollen die Verwaltungen Daten aber einfacher untereinander austauschen können, damit Bürger und Unternehmen Informationen nur noch einmal eingeben müssen.

Das fordert die Wirtschaft: Die Familienunternehmen fordern statt vagen Ankündigungen eine „Föderalismusreform“ mit Fokus auf die Digitalisierung. Momentan würden sich die unterschiedlichen Ebenen gegenseitig ausbremsen. Es sei beispielsweise „wenig zielführend“, dass jedes Bundesland sein eigenes, untereinander inkompatibles Nutzerkonto für Verwaltungsleistungen betreibe.

2. Schnelles Internet

Dass Unternehmen überall in Deutschland mit schnellem Internet rechnen können, bleibt bisher nur eine Vision. Das habe auch Auswirkungen auf die „Attraktivität des Wirtschaftsstandorts“, wie die Familienunternehmen warnen. 2021 verfügten in Deutschland nur 7,1 Prozent der Anschlüsse über einen Zugang zum schnellen Glasfasernetz – der OECD-Durchschnitt liegt bei über 34 Prozent.

Das verspricht die Strategie: Bis 2025 soll mindestens die Hälfte der Haushalte und Unternehmen an das Glasfasernetz angeschlossen sein.

Das fordert die Wirtschaft: Der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) kritisiert, dass die Ziele zum Glasfaserausbau schon in der 2018 verfassten Gigabit-Strategie benannt worden seien. Diese seien allerdings bisher „selten konsequent verfolgt worden“. Für kleine und mittlere Unternehmen sei die Strategie daher vor allem eine „schöngefärbte Bestandsaufnahme“. Die einfache Handlungsaufforderung des DMB lautet deshalb, die längst bekannten Ziele auch endlich umzusetzen.

Das Digitalministerium ist laut Strategie nicht mehr für die Umsetzung verantwortlich. (Foto: dpa) Digitalminister Volker Wissing (FDP) bei der Kabinettsklausur Meseberg

3. Daten besser nutzen können

Informationen in Form von Daten zu teilen und zu nutzen – darin liegt für die Wirtschaft eine große Chance, um ihre Kunden besser zu verstehen und ihre Geschäftsmodelle zu optimieren. Für viele Start-ups und Tech-Unternehmen sind Daten die zentrale Grundlage ihrer Produkte. Und auch die Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz bezieht ihre Intelligenz aus dem Auslesen von Informationen.

Das verspricht die Strategie: Für die Wirtschaft dürfte vor allem das Versprechen der „Datenökonomie“ Hoffnungen wecken. „Die Gestaltung einer attraktiven, sicheren und agilen Datenwirtschaft gehört zu den strategischen Prioritäten der Bundesregierung“, heißt es in der Strategie. Bis 2025 sollen Daten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft „kombinierbar“ sein – also miteinander ausgetauscht werden können.

Das fordert die Wirtschaft: Der Geschäftsführer des Startup-Verbands, Christoph Stresing, begrüßt, dass das „für Start-ups so entscheidende Thema der Datenverfügbarkeit und -nutzung“ in dem Papier eine große Rolle spiele.

Doch beim Thema Daten zeigt sich exemplarisch das Wirrwarr an Zuständigkeiten über die Ministerien hinweg. „Nach aktuellem Stand wird der EU-Data-Act vom Wirtschafts- und Digitalministerium betreut, das Dateninstitut hingegen vom Innen- und Wirtschaftsministerium, die nationale Datenstrategie vom Digital- und Innenministerium, wohingegen der Data Governance Act in die Zuständigkeiten des Wirtschaftsministeriums fällt“, kritisiert Sarna Röser vom Verband der jungen Unternehmer. Das sei Irrsinn. Sie sieht, dass „aufwendige und zeitraubende Koordinationsschleifen“ die Vorhaben ausbremsen könnten, und fordert stattdessen klarere Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.

4. Regeln für neue Technologien

Es ist kein Geheimnis, dass die politische Regulierung Mühe hat, mit den technologischen Entwicklungen Schritt zu halten. Das zeigt etwa der zähe Prozess im Ringen um einen Rechtsrahmen für Künstliche Intelligenz oder den Datenaustausch mit den USA. Dabei wäre Rechtssicherheit im Digitalbereich für Unternehmen extrem wichtig, um neue Technologien erforschen zu können.

Das verspricht die Strategie: Das Thema Regulierung überlässt die Bundesregierung größtenteils den EU-Kollegen in Brüssel. Auf europäischer Ebene sollten „klare und verlässliche Rahmenbedingungen“ herrschen, heißt es in der Strategie. Einzig das Wirtschaftsministerium wird konkreter und will kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland fördern, indem eine „wettbewerbsschädliche Konzentration von Marktmacht“ der großen internationalen Tech-Konzerne verhindert wird. Dazu solle die Rechtsdurchsetzung im digitalen Bereich gestärkt werden.

Das fordert die Wirtschaft: Die Familienunternehmen finden es bedenklich, dass bei der Regulierung von Technologie der Ball vor allem nach Brüssel gespielt wird. Denn dabei drohe eine „erhebliche Überregulierung“, die der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit schaden könnte. Die Bundesregierung sollte hierzu eine klarere Haltung entwickeln und diese auch in Brüssel vehementer vertreten.

Mehr: Warum wir schnell eine digitale Zeitenwende brauchen