Moritz Schularick Institute suchen neuen Präsident – Und buhlen um Deutschlands begehrtesten Ökonom

Berlin Es kommt selten vor, dass Moritz Schularick die Worte fehlen. Am vergangenen Donnerstag war so ein Tag: Der Ökonom sitzt auf einem Hocker im Landesmuseum in Bonn. Dort wird er gefragt, was ihn in seiner Forschung antreibe: die gesellschaftliche Verantwortung oder der Spaß? Weder Schularick noch seine zwei Mitdiskutanten haben ad hoc eine Antwort parat. Im Publikum kommt Lachen auf, erst nur bei einigen, dann bei allen – auch bei denjenigen auf der Bühne.

Dann findet Schularick doch noch seine Antwort: „Es gibt den Spaß, es gibt aber auch die Verantwortung.“ Letztere könnte für den Ökonomen in nächster Zeit deutlich an Gewicht gewinnen. Nicht nur wird sein Forschungsbudget durch den Leibniz-Preis, den er in Bonn erhalten hat, um 2,5 Millionen Euro aufgestockt. Auch eine neue Aufgabe könnte bald anstehen.

Am Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) steht er nach Handelsblatt-Informationen ganz oben auf der Wunschliste für das Amt des Präsidenten. Der 47-Jährige ist der Mann der Stunde in der deutschen Wirtschaftswissenschaft. Seine Einschätzungen sind gefragt, nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Politik. Seine neuartigen Methoden mischen die ökonomische Landschaft auf. Und Schularick bürstet quer, sagt deutlich, was er denkt - womit er sich nicht nur Freunde macht. So erlaubt es sich der Ökonom auch, Angebote auszuschlagen, auf die andere ihr Leben lang vergebens warten.

Deutschland hat sechs große Wirtschaftsinstitute. Zwei von ihnen sind auf der Suche nach einem neuen Präsidenten: neben dem IfW auch das Frankfurter Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung (SAFE). Und beide Institute wollen Schularick.

Kiel oder Bonn, nicht Frankfurt

Noch weilt der nicht nur für Preisverleihungen, sondern auch zum Arbeiten in Bonn. Dort lehrt und forscht Schularick seit 2012 an der Universität und am Exzellenzscluster Econtribute. Mit dem SAFE waren die Verhandlungen schon fortgeschritten - bis Schularick kürzlich absagte. „Das SAFE ist ein tolles Institut, aber Bonn bietet für Ökonomen ein Forschungsumfeld wie keine andere Universität in Deutschland“, sagt der Volkswirt im Gespräch mit dem Handelsblatt. Es brauche gute Gründe, um wegzugehen.

Ob die Präsidentschaft des IfW so ein Grund wäre, dazu schweigt Schularick. Als dort vor drei Jahren der nun abgewanderte Gabriel Felbermayr Präsident wurde, hatte sein Name schon einmal auf dem Wunschzettel gestanden. Dieses Mal soll er sich an dritter Stelle befunden haben. Nachdem die Frankfurter Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln und der an der US-Eliteuniversität Princeton lehrende Markus Brunnermeier abgesagt haben, könnte Schularicks Stunde gekommen sein.

Das Besondere an Schularick: Er versteht sich auch als Historiker. Bekannt gemacht haben ihn Erkenntnisse darüber, wie sich aus der Vergangenheit Rückschlüsse für kommende Finanzkrisen ziehen lassen. Vor allem nach starken Wachstumsphasen beobachtete er eine Gefahr für die Finanzstabilität. Schularicks Perspektiven „verbessern grundlegend unser Krisenverständnis“, sagt Katja Becker, Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ein Vertreter der Bundesregierung sagt, Schularicks Wissen über Finanzkrisen hätte gut zum SAFE gepasst. Ein anderer wiederum nennt das IfW als optimale Stelle. Er habe dort viele Anknüpfungspunkte mit dem historischen Ansatz, etwa bei Forschungsdirektor Christoph Trebesch.

Mit Schularick an der Spitze würde das altehrwürdige IfW einen neuen Anstrich bekommen. Der Makroökonom macht kein Geheimnis daraus, dass ihm die deutsche Wirtschaftswissenschaft und Politikberatung missfällt. Die deutsche Szene sei international abgekoppelt. Schularick studierte in Paris und forschte in Cambridge, Harvard und New York. „Es tut einem Land nicht gut, von Leuten beraten zu werden, die in internationalen Wissenschaftsdiskursen so gut wie nicht sichtbar sind“, tadelt der Ökonom. Es gebe in vielen Fragen einen internationalen Konsens. „In Deutschland kann man das ignorieren und trotzdem ein gefragter Berater sein.“

Das harsche Urteil ist auch Reaktion auf die Debatte um ein Energieembargo gegen Russland. Mit acht anderen Forschern hatte Schularick kurz nach Kriegsbeginn die Folgen eines Lieferstopps von Gas, Kohle und Öl für Deutschland berechnet. Das Ergebnis: Ein sofortiges Embargo sei „handhabbar“. Dass die Bundesregierung sich dem verweigert, kritisiert Schularick seither scharf. „Er hat schon eine sehr forsche Attitüde“, sagt jemand aus dem Umfeld der Regierung. Ein ranghoher Ökonom ergänzt, er sei sich nicht sicher, ob Schularick nach seinem Trommeln für ein Embargo auch jetzt noch so gute Angebote bekommen würde.

„Geringer Spaßfaktor“

Was Schularick noch mehr erzürnt als die Ablehnung der Regierung, ist, wie sie zu diesem Schluss kommt. Das Wirtschaftsministerium bezieht sich häufig auf Analysen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), das durch die Gewerkschaften finanziert wird. Dessen Berechnungen hält Schularick für fragwürdig und schlecht gemacht. Er spricht von einer „Echokammer“ aus Industrie und Politik. „Der Embargo-Streit hat einen Kulturkampf zwischen einer jüngeren, international vernetzten Generation und den alteingesessenen deutschen Ökonomen, die eng mit der Politik verzahnt sind, offenbart.“

Auf offene Ohren stößt er damit in der Spitzenpolitik nicht. Im Gegenteil, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nannte die Embargo-Berechnungen von Schularick und Co. „unverantwortlich“.

Von seiner klaren Positionierung abgehalten hat das den Ökonomen nicht. Trotz des Kontras sei die Studie wichtig gewesen - auch wenn angesichts der Aussagen von Scholz, wie Schularick bei der Preisverleihung in Bonn erzählte, „der Spaßfaktor erst mal gering war“.

