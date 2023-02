Beim wichtigen außen- und sicherheitspolitischen Forum beraten die westlichen Verbündeten über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg. Auffällig ist, wer neben Russland und Iran noch fehlt.

Gelegenheit zum internationalen Austausch auf höchster Ebene. (Foto: dpa) Polizisten vor dem Veranstaltungsort der MSC in München

München Zum ersten Mal findet die Münchener Sicherheitskonferenz (MSC), wichtigste außen- und sicherheitspolitische Konferenz Deutschlands statt, während vor der eigenen Haustür Krieg geführt wird. Gleich zu Beginn wird der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Video zugeschaltet, der schon im vergangenen Jahr gefordert hatte, sein Land mit der Lieferung auch schwerer Waffen zu unterstützen. Diesen Appell dürfte Selenski am Freitag mit großer Eindringlichkeit wiederholen.

Ebenfalls am Freitag wird sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Fragen der Konferenzteilnehmer stellen, der für sich in Anspruch nimmt, eine internationale Koalition für die Lieferung schwerer Kampfpanzer an die Ukraine gebildet zu haben.

Es ist bereits das zweite Mal in Folge, dass Scholz an der Konferenz teilnimmt. Seine Vorgängerin im Kanzleramt, Angela Merkel, hatte die außen- und sicherheitspolitische Veranstaltung nur alle zwei Jahre besucht.

