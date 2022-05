Müller-Nachfolge Grünen-Politikerin Ramona Pop wird oberste Verbraucherschützerin

Berlin Ramona Pop wird Deutschlands oberste Verbraucherschützerin. Die frühere Berliner Wirtschaftssenatorin übernimmt zum 1. Juli die Leitung des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). „Gerade in Krisenzeiten ist ein starker Verbraucherschutz von hoher Bedeutung und gibt den Menschen Sicherheit“, sagte Pop am Montag in Berlin.

Der VZBV ist die Dachorganisation der Verbraucherzentralen in den 16 Bundesländern und weiterer Verbraucherverbände. „Als erfahrene Politikerin und Führungskraft wird sie dem Verbraucherschutz in Deutschland eine starke Stimme geben“, sagte der Vorsitzende des Verwaltungsrats des VZBV, Wolfgang Schuldzinski.

Die 44-Jährige übernimmt die Funktion als Vorständin von Jutta Gurkmann, die den Verband nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorstands Klaus Müller vorübergehend geleitet hatte. Müller ist seit März Präsident der Bundesnetzagentur. Sowohl Müller als auch Pop sind Mitglieder der Grünen.

Der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Cem Özdemir (Grüne), lobt Pop als „starke Fürsprecherin“ für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Das sei nicht nur in Krisenzeiten wichtig. Ihre große Erfahrung, Wirtschaftskenntnisse und Vernetzung seien ein Gewinn für den VZBV, schrieb Özdemir auf Twitter.

Auch die Bundestagsfraktionschefin der Grünen, Britta Haßelmann, erklärte angesichts der anstehenden Herausforderungen: „Gerade in krisenhafter Zeit braucht es einen starken Verbraucherschutz.“

Pop hatte im Dezember ihren Rückzug aus der Berliner Landespolitik angekündigt. Sie habe ihrer Partei mitgeteilt, dass sie nicht erneut für einen Senatsposten zur Verfügung stehe, erklärte die Grünen-Politikerin seinerzeit.

Pop gehörte seit 2001 dem Berliner Abgeordnetenhaus an und war von 2009 bis 2016 Fraktionsvorsitzende der Grünen. Fünf Jahre lang war sie in der rot-rot-grünen Landesregierung des damaligen Regierenden Bürgermeisters, Michael Müller, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe.

Für sie sei „der richtige Zeitpunkt gekommen, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen“, erklärte Pop Ende 2021. Auf die Frage, ob sie sich völlig aus der Politik zurückziehe oder etwa in der Bundespolitik neue Aufgaben übernehme, reagierte sie damals ausweichend: „Schauen wir mal.“

„Ich blicke mit Stolz darauf, wie sich Berlin entwickelt hat“

Pops Vita ist ungewöhnlich für eine deutsche Politikerin. Sie wurde 1977 in Temeswar in Rumänien geboren und kam elf Jahre später mit Teilen ihrer Familie in die Bundesrepublik. Nach dem Abitur in Münster studierte die an der dortigen Westfälischen Wilhelms-Universität und an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaften. Den Grünen gehört sie seit 1997 an.

Als sie ihren Rückzug aus der Landespolitik verkündete, ließ Pop prägende Momente ihre politischen Karriere Revue passieren und erinnerte etwa an ihre Zeit als Grünen-Fraktionsvorsitzende: Nach der gescheiterten Regierungsbildung mit der SPD 2011 habe sie gemeinsam mit anderen hart daran arbeiten müssen, Risse in den eigenen Reihen zu kitten und die Fraktion wieder erfolgreich zu machen. Ein Beleg, dass das gelungen sei, sei die Regierungsbeteiligung der Grünen seit 2016.

„Ich blicke mit Stolz darauf, wie sich Berlin in den letzten Jahren entwickelt hat“, bilanzierte Pop ihre Regierungszeit. Dazu gehörten 170.000 neue Arbeitsplätze, Berlin als Spitzenreiterin beim Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig sinkendem CO2-Ausstoß, der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Zudem sei Berlin eine offene und hilfsbereite Stadt für Menschen aus aller Welt. „Dafür hat es sich wirklich gelohnt, alles zu geben.“

Nun freut sich Pop darauf, wie sie sagte, „die Interessen und Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher vertreten zu dürfen“.

Mehr: Verbraucherschützer warnen vor hohen Nachzahlungen bei Heizkosten