Europa dürfe sich bei der Verteidigung nicht mehr vor allem auf die USA verlassen, mahnen Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in München.

Mehrere europäische Staaten wollen eine gemeinsame Luftverteidigung aufbauen. Frankreich ist bisher nicht dabei. (Foto: imago/photothek) Luftverteidigungssystem Patriot

München Jahrzehntelang konnte sich Europa auf den mächtigen Verbündeten USA und seinen nuklearen Schutzschirm verlassen. Doch sicherheitspolitisch blicken die Amerikaner immer stärker in Richtung Pazifik. Wenn Russland mit seinem Krieg in der Ukraine Erfolg haben sollte, könnten sich andere autoritäre Länder in der Welt ermutigt fühlen, sagte US-Vizepräsidentin Kamala Harris am Samstag bei der Münchener Sicherheitskonferenz. Und es ist klar, dass sie dabei auch China im Blick hatte.

Je mehr sich die Amerikaner aber auf die Volksrepublik konzentrieren, desto stärker müssen die Europäer ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Das gilt nicht nur militärisch, sondern auch wirtschaftlich, wenn es beispielsweise um die Reduzierung von Energie- oder Rohstoffabhängigkeiten geht.

