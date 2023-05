Munition für die Ukraine EU-Kommission schwört Rüstungsfirmen auf „Kriegswirtschaft“ ein

Industriekommissar Breton will die Munitionsproduktion in Europa mit Milliardensubventionen ankurbeln. Zur Not will er Unternehmen auch zwingen, ihre Exporte umzuleiten.

Die Ukraine benötigt dringend 155-mm-Munition für westliche Waffen wie Haubitzen, um sich gegen den russischen Angriff wehren zu können. (Foto: AP) Granaten bei einer Übung in Großbritannien

Brüssel Die EU-Kommission will die Versorgung der Ukraine mit Munition langfristig sicherstellen. Binnen zwölf Monaten sollen europäische Rüstungsfirmen mindestens eine Million Schuss Artilleriemunition pro Jahr produzieren. Dafür stellt die Kommission 500 Millionen Euro aus ihrem Haushalt bereit. Die gleiche Summe soll von den Mitgliedstaaten kommen, sodass insgesamt eine Milliarde Euro an Subventionen zur Verfügung steht.

Industriekommissar Thierry Breton gab sich am Mittwoch kämpferisch. „Wir müssen in den Modus der Kriegswirtschaft wechseln“, sagte er bei der Vorstellung des „Act in Support of Ammunition Production“ (ASAP) in Brüssel. „Wir können dies tun, und wir werden dies tun.“