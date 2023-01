Musterverfahren Bundesfinanzhof entscheidet über die Zukunft des Solidaritätszuschlags

Am Dienstag verhandelt der Bundesfinanzhof darüber, ob der Solidaritätszuschlag noch rechtmäßig ist. Berechnungen zeigen, dass hohe Einkommen besonders entlastet würden.

Am Montag und Dienstag verhandeln die Richter über den Solidaritätszuschlag. (Foto: dpa) Bundesfinanzhof in München

Berlin Christian Lindner und die Liberalen waren bei der Bundestagswahl mit der Forderung angetreten, den Solidaritätszuschlag für alle abzuschaffen. Doch in den Koalitionsverhandlungen konnten sie das nicht durchsetzen.

Nun hofft der FDP-Chef auf eine zweite Chance: In einem Musterverfahren lässt ein Ehepaar aus Bayern mithilfe des Steuerzahlerbundes überprüfen, ob der Soli noch verfassungsgemäß ist. Das Paar hatte geklagt, weil es der Auffassung war, die Grundlage des Solidaritätszuschlags sei mit Auslaufen des Solidarpakts II Ende 2019 entfallen.

In erster Instanz war das Finanzgericht Nürnberg der Ansicht nicht gefolgt, das Paar legte Revision ein. Am Dienstag findet vor dem Bundesfinanzhof in München, dem obersten Gericht in Steuersachen, die mündliche Verhandlung statt.