Nach der Landtagswahl Niedersachsens SPD stimmt für Koalitionsvertrag mit den Grünen

Einer dritten Amtszeit von Stephan Weil als niedersächsischem Ministerpräsidenten steht nur noch die Zustimmung der Grünen im Wege. Es wäre die zweite rot-grüne Koalition unter Weil.

SPD und Grüne hatten in Niedersachsen bereits während Weils erster Amtszeit gemeinsam regiert. (Foto: dpa) Landesparteitag der SPD Niedersachsen

Hannover Rund einen Monat nach der Landtagswahl in Niedersachsen hat ein Sonderparteitag der Landes-SPD am Samstag für einen Koalitionsvertrag mit den Grünen gestimmt. Wenn am Sonntag auch die Grünen zustimmen, soll der Vertrag am Montag in Hannover von beiden Parteien unterzeichnet werden.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird dann in der kommenden Woche im Landtag vereidigt, er geht in seine dritte Amtszeit. Weil hatte bereits in seiner ersten Amtszeit mit den Grünen regiert, danach folgte ein Bündnis mit der CDU.

Der Regierungschef hatte stets betont, dass eine Regierung mit den Grünen seine favorisierte Wahl ist. Die SPD hatte die Landtagswahl am 9. Oktober klar vor der CDU gewonnen.

