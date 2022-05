Nach NRW-Wahlschlappe „Ampel ist gut für das Land“: Lindner mahnt die FDP zu Koalitionsdisziplin

Berlin Mit der Wahlniederlage der Liberalen in Nordrein-Westfalen möchte sich Christian Lindner nicht zu lange aufhalten. „Gestern war ein trauriger Abend, heute ist ein neuer Tag“, sagte der FDP-Chef nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. Die Trauer in Düsseldorf über das Ende der schwarz-gelben Landesregierung soll die zukünftige Arbeit in der Ampelkoalition Berlin nicht zu sehr belasten.

Die FDP war bei der Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland auf 5,9 Prozent gefallen, ein Minus von 6,7 Prozentpunkten. Nach dem schwachen Abschneiden in Schleswig-Holstein ist das der zweite Misserfolg kurz hintereinander. Und die Frage steht im Raum: Wie schädlich ist die Ampelkoalition im Bund für die FDP?

„Die Ampelkoalition war nie unser Wunschtraum“, antwortete Lindner darauf. Der Parteichef verband das mit der zuvor in der Präsidiumssitzung vereinbarten Linie: Jetzt gilt es, Ruhe zu bewahren. Die FDP regiere mit SPD und Grünen aus „staatspolitischer Verantwortung“, denn eine andere Konstellation sei damals aufgrund des Zustands der Union nicht möglich gewesen.

Wie schwierig die Regierung mit SPD und Grünen für die FDP ist, das hat sich nun in NRW noch einmal besonders gezeigt, darüber war man sich in der internen Analyse schnell einig. Öffentlich sagt das so deutlich niemand. Lindner behilft sich stattdessen mit einem Perspektivwechsel: „Die Ampel ist gut für das Land“, sagte der Bundesfinanzminister. Deshalb habe die FDP diese Regierung gebildet.

Und deshalb sollten die Liberalen nun nach den Wahlniederlagen nicht in Nervosität verfallen und die Arbeit in der Ampel erschweren, so lautet Lindners Botschaft an die eigenen Leute. „Im Zentrum steht jetzt nicht das parteipolitische Interesse der FDP“, sagte der Parteichef. Konsequenzen im Bund? Lindner: „Nein.“

„Wir haben keine Zeit, uns vertieft mit uns selbst zu beschäftigen“, mahnte der FDP-Vorsitzende. In Zeiten von „Krieg und Krise“ müsse man „das Land stabil und erfolgreich halten“. Der Finanzminister fordert „berechenbares Regierungshandeln“. Nun gehe es mit der Umsetzung des Koalitionsvertrags weiter. „Wir sind vertragstreu.“



FDP-Spitzenkandidat Stamp: Hatten große Schwierigkeiten bei der Wähler-Mobilisierung

Mit Verweis auf landesspezifische Probleme haben Lindner und seine Leute auch in den internen Sitzungen die Niederlage erklärt. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und SPD-Herausforderer Thomas Kutschaty habe die Mobilisierung genauso erschwert wie die fehlende Perspektive für die Fortsetzung der schwarz-gelben Landesregierung. Und dann war da der unglückliche Umstand, dass die FDP in NRW während der Pandemie die Bildungsministerin stellte.

Auch die Bundespolitik ist schuld

Und trotzdem haben auch bundespolitische Probleme zum schlechten Abschneiden beigetragen. Die Ampel sei für die FDP-Anhänger schwierig, umso wichtiger sei es deshalb, „das eigene Profil zu pflegen“, sagte ein Bundesvorstandsmitglied. Das sei in der Coronapolitik gelungen, genauso wie bei der Abwehr von Steuererhöhungen. Und Lindner wies darauf hin, dass die Schulden im Bundeshaushalt viel höher wären, würde er als Finanzminister nicht ständig „Nein“ sagen.

Bei vielen Anliegen der FDP sei man allerdings in der Ampelkoalition „in der Defensive“, sagte ein Liberaler. „Das müssen wir ändern.“ Insofern richtet man sich auf härtere Auseinandersetzungen in der Koalition ein. So ist es für Finanzminister Lindner nun noch mal wichtiger geworden, sein vielfach versprochenes Ziel, ab 2023 wieder die Schuldenbremse einzuhalten, tatsächlich durchzusetzen.

Gleichzeitig gibt es aus der Parteispitze die Mahnung, nicht zu überdrehen. Die Hoffnung lautet, dass sich die Regierungsbeteiligung für die FDP mit der Zeit auszahlen wird. Derzeit stünden Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck (beide Grüne) stark im Fokus, sagte ein FDP-Regierungsmitglied. Das zahle sich für die Grünen aus.

Doch das werde sich auch wieder ändern. Und für Habeck werde es in der Energiepolitik noch schwierig. Einige Entscheidungen könnten dann bei den grünen Wählern ähnlichen Unmut auslösen wie derzeit die hohe Schuldenaufnahme des Finanzministers bei Teilen der liberalen Anhängerschaft.

In Nordrhein-Westfalen soll sich die FDP nun in der Opposition erholen. Eine Koalition mit SPD und Grünen in Düsseldorf wird es nach Lindners Einschätzung nicht geben: „Die Ampel in NRW hätte doch überhaupt keine innere Legitimation.“

