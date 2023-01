Nach Pannen-Serie Verteidigungsministerin Lambrecht will offenbar zurücktreten

Berlin Am Freitagnachmittag sah alles noch nach Routine aus. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) erklärte nach einem Treffen mit Generalinspekteur Eberhard Zorn und den Chefs von Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann, wie es nach der Pannenserie mit dem Schützenpanzer Puma weitergehen soll. Der Puma, so sagte sie im Stauffenberg-Saal des Ministeriums, habe eine Zukunft bei der Bundeswehr.

Zu diesem Zeitpunkt stand wohl längst fest, dass Lambrecht für sich selbst keine Zukunft mehr als Ressortchefin sieht. Denn nur wenige Stunden später meldeten zuerst die „Bild“-Zeitung und dann auch die „Süddeutsche Zeitung“, dass die Ministerin hinwerfen wolle.

Die Initiative, ihr Amt abzugeben, komme von der SPD-Politikerin selbst, berichtete die „Bild“ vorab aus ihrer Samstagsausgabe unter Berufung auf mehrere mit den Vorgängen vertraute Personen. Das genaue Datum ihres geplanten Rückzugs stehe noch nicht fest. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete, die Ministerin wolle kommende Woche ihr Amt niederlegen.

Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums bezeichnete die Informationen der „Bild"-Zeitung als „Gerüchte, die wir nicht kommentieren“. Ein Regierungssprecher sagte auf Anfrage: „Wir kommentieren das nicht.“ Ein klares Dementi hört sich anders an.

Lambrecht, die nie ein Hehl daraus gemacht hat, dass sie lieber Innenministerin geworden wäre, steht schon lange in der Kritik. Neben den öffentlich gewordenen Patzern, wie dem Hubschrauber-Mitflug ihres Sohnes, wird ihr vorgeworfen, nie ein richtiges Interesse für das Amt entwickelt zu haben. Außerdem zeige sie nicht die Führungsstärke, die erforderlich sei, um die „Zeitenwende“ auch im Verteidigungsministerium durchzusetzen.

Die SPD-Politikerin hatte bisher die Kritik an ihr zurückgewiesen. (Foto: IMAGO/Mike Schmidt) Lambrecht bei einem Pressetermin am Freitag in Berlin

In dem „Bild“-Bericht hieß es denn auch, Grund des geplanten Rücktritts sei die Erkenntnis Lambrechts, dass es im Ressort einen Neuanfang brauche. Zuletzt hatte die Ministerin mit einem auf Instagram veröffentlichten Video aus der Silvesternacht für Aufsehen gesorgt. Darin waren ihre Äußerungen, die sich auch um den Ukraine-Krieg drehten, im Geheul der Silvester-Raketen untergegangen. Im Ministerium war das Video offiziell als private Angelegenheit abgetan worden. Intern wird es aber durchaus als große kommunikative Panne gesehen.

Verteidigungspolitiker aus Lambrechts eigener Partei zeigten sich überrascht von der Meldung. Aus den anderen Regierungsfraktionen ist zu hören, dass die SPD offenbar einen Weg suche, die Problempersonalie zu lösen, ohne Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu beschädigen. Der Regierungschef hatte Lambrecht erst kürzlich in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ als „erstklassige“ Verteidigungsministerin gelobt.

Lambrecht ist allerdings auch in der schwierigen Situation, die als zögerliche empfundene Haltung von Kanzler Scholz bei den Panzerlieferungen an die Ukraine erklären zu müssen. Gleichzeitig sieht sie sich in der eigenen Fraktion mit einer starken pazifistischen Strömung rund um Fraktionschef Rolf Mützenich konfrontiert, die auf Verhandlungslösungen in der Ukraine drängt und weitere Waffenlieferungen zumindest skeptisch sieht. Zuletzt war auch darüber spekuliert worden, dass Fraktionschef Mützenich sein Amt aufgeben könnte.

Laut „Bild“ wird in Regierungs- und SPD-Kreisen bereits über die Nachfolge Lambrechts beraten. Dabei würden der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högl (SPD), gute Chancen eingeräumt. Auch die parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, Siemtje Möller, SPD-Chef Lars Klingbeil und auch Arbeitsminister Hubertus Heil waren in der Vergangenheit als mögliche Kandidaten für das Wehrressort genannt worden.

Über eine mögliche Kabinettsumbildung wird schon seit Längerem spekuliert, da Innenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin der hessischen SPD für die Landtagswahl gehandelt wird. Faeser ist Vorsitzende des Landesverbandes, der Anfang Februar über die Personalie entscheiden will. Die Landtagswahl findet im Herbst statt.

Bisher war als eine Option gehandelt worden, dass Lambrecht dann auf ihren Wunschposten im Innenressort wechseln könnte. Das dürfte nun vorbei sein, sollten sich die Meldungen vom angekündigten Rückzug als Verteidigungsministerin bestätigen.

Mit Agenturmaterial.