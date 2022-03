Nach Volksentscheid Ex-Bundesjustizministerin Däubler-Gmelin soll Enteignungskommission leiten

Die Sozialdemokratin setzte sich in Partei und Bundestag nicht nur für die Gleichstellung der Frau ein.

Berlin Die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) soll in der Hauptstadt das Reizthema „Enteignung von Wohnungskonzernen“ entschärfen. Laut gleichlautenden Berichten haben sich SPD, Linke und Grüne auf die Personalie verständigt. Zuerst hatte die Tageszeitung „taz“ berichtet.

Am kommenden Dienstag soll es einen Senatsbeschluss zur Sache geben, teilte die zuständige Senatsverwaltung auf Anfrage mit. Bestätigt wurde die Personalie nicht, „da Stillschweigen vereinbart worden ist“. Auch Däubler-Gmelin selbst wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Die Aufregung war groß, als im vergangenen September in Berlin eine Mehrheit für den Volksentscheid für die Vergesellschaftung von Wohnungen großer Immobilienkonzerne stimmte. Initiator war die Gruppe „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“.

Weil das Thema so heikel ist und zugleich der Volksentscheid für den Senat rechtlich nicht bindend, hatte sich die rot-grün-rote Landesregierung darauf geeinigt, eine Expertenkommission einzusetzen, die die „Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen“ der Umsetzung des Volksbegehrens prüfen soll.

Mit der 78-jährigen Däubler-Gmelin würde nun eine Juristin den heiklen Posten übernehmen, die nicht nur über jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit strittigen Themen verfügt, sondern auch über die Werkzeuge, Konflikte beizulegen.

„Schwäbische Schwertgosch“ am Werk

Die einst als von der „Süddeutschen Zeitung“ als „schwäbische Schwertgosch“ bezeichnete Sozialdemokratin setzte sich in Partei und Bundestag nicht nur für die Gleichstellung der Frau ein. Sie war auch die erste Frau seit der Gründung der SPD, die stellvertretende Parteivorsitzende wurde.

Als zu links und „zu politisch“ von der Unionsfraktion eingestuft, schaffte sie es allerdings nicht als Richterin an das Bundesverfassungsgericht.

Mit der Enteignungsmaterie hat Däubler-Gmelin gleich mehrere Berührungspunkte. Nach dem Zusammenbruch der DDR zettelte sie als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Deutsche Einheit des Deutschen Bundestags eine Debatte zur Frage der Eigentumsproblematik an, Stichwort „Rückgabe statt Entschädigung“.

Als Kanzler Gerhard Schröder sie 1998 als Justizministerin in sein Kabinett holte, setzte sie eine Mietrechtsreform durch, mit einer niedrigeren Kappungsgrenze für Mieterhöhungen und neuen Kündigungsfristen zugunsten der Mieter.

2001 setzte sie die Kommission „Corporate Governance“ unter Gerhart Cromme ein, die Verhaltensregeln für die Führung und Kontrolle börsennotierter Unternehmen in Deutschland erarbeiten sollte. Anlass war die Insolvenz des Baukonzerns Philipp Holzmann wegen Missmanagements.

Fingerspitzengefühl in verfahrenen Situationen

Dass sie über Fingerspitzengefühl in verfahrenen Situationen verfügt, stellte sie mehrfach unter Beweis. Als Anwältin beackerte sie das Arbeitsgebiet Schlichtungs-, Schieds- und Einigungsstellen.

Zudem war sie als Schlichterin tätig. So bewirkte sie zum Beispiel 2007, dass es nicht zu einem Streik der Fluglotsen kam. 2015 war sie gemeinsam mit dem jetzigen CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz an der Schlichtung im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und ihren Flugbegleitern beteiligt.

Auch nachdem Däubler-Gmelin 2009 nach 37 Jahren als seinerzeit dienstälteste Abgeordnete aus dem Bundestag ausschied, blieb sie umtriebig bis unbequem.

Für das Bürgerbündnis „Mehr Demokratie“ reichte sie 2012 gemeinsam mit dem Leipziger Staatsrechtler Christoph Degenhart eine Verfassungsbeschwerde zum dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM und dem europäischen Fiskalpakt beim Bundesverfassungsgericht ein und erreichte immerhin, dass die Karlsruher Richter Bedingungen für die Ratifizierung des EU-Vertrags stellten.

Nun also soll Däubler-Gmelin als Vorsitzende der Expertenkommission die aufgeladene Situation in der Enteignungsdebatte in den Griff bekommen.

An dem Gremium wird auch die Initiative beteiligt, die das Volksbegehren angestoßen hat. Sie setzt sich für die Enteignung von Wohnungskonzernen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin ein, Genossenschaften sollen aber nicht getroffen sein. Dabei sollen mehr als 240.000 Wohnungen gemäß der Vorlage der Initiative in den Besitz einer Anstalt des öffentlichen Rechts überführt werden.

Die meisten Kommissionsmitglieder stehen laut Berichten auch schon fest:

Michael Eichberger, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht

Christian Waldhoff, Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht der Berliner Humboldt-Universität

Wolfgang Durner, Professor für Öffentliches Recht an der Universität Bonn

Christoph Möllers, Professor für Öffentliches Recht, Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität

Florian Rödl, Rechtswissenschaftler der Freien Universität Berlin

Isabel Feichtner, Professorin für Öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Würzburg

Thorsten Beckers, Professor für Infrastrukturwirtschaft und -management der Bauhaus-Universität Weimar

Ann-Kathrin Kaufhold, Lehrstuhlinhaberin für Staats- und Verwaltungsrecht der LMU München

Die Kommission solle binnen eines Jahres eine Empfehlung an den Senat ausarbeiten, der dann über das weitere Vorgehen entscheiden will.

