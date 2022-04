Nachfolge von Anne Spiegel Linke Finanzexpertin: Lisa Paus soll neue Familienministerin werden

Berlin Mit ihr hatten die wenigsten gerechnet: Die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus soll neue Bundesfamilienministerin werden. Das wurde dem Handelsblatt am Donnerstag aus Parteikreisen bestätigt. Zuvor hatten mehrere andere Medien darüber berichtet. Die Entscheidung soll am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben werden, hieß es.

Paus gehört wie ihre Vorgängerin Anne Spiegel dem linken Parteiflügel an. Sie ist 53 Jahre alt, stammt aus Nordrhein-Westfalen und sitzt seit 2009 im Bundestag. Sie sei nicht die „klassische Familienpolitikerin“, heißt es aus Fraktionskreisen. Die studierte Volkswirtin ist Expertin für Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Bei den Grünen rechnet man ihr allerdings hoch an, dass sie sich etwa für die Kindergrundsicherung eingesetzt habe. Zudem sei sie eine „ausgezeichnete Parlamentarierin“, heißt es aus der Fraktion.

Dass sie keine Erfahrung in vergleichbaren Positionen hat, gilt in Grünen-Kreisen als nur kleines Makel. „Auch Annalena Baerbock hat nie ein großes Ressort geführt und macht nun einen super Job“, heißt es. Paus habe ihre Aufgabe als Fraktionsvize zudem „verantwortungsvoll“ ausgeführt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Auf Paus kommen nun einige dringende Aufgaben zu, die keine lange Einarbeitung erlauben. In der Verantwortung des Ministerium liegt etwa die Versorgung Verantwortung der aus der Ukraine geflüchteten Frauen und Kinder.

Paus folgt auf Anne Spiegel, die am Montag ihren Rücktritt bekanntgab. Ihr war ein vierwöchiger Familienurlaub kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 vorgeworfen worden. Damals war sie als rheinland-pfälzische Umweltministerin auch für den Katastrophenschutz verantwortlich.

Paus ist erfahrene Finanzpolitikerin

Paus machte sich bislang vor allem als Finanzpolitikerin einen Namen. Sie war Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Finanzen der Bundespartei Ende der 1990er-Jahre. Auch in ihrer Zeit im Berliner Abgeordnetenhaus, dem sie zehn Jahre angehörte, widmete sie sich diesen Themen. In der vergangenen Legislaturperiode war sie finanzpolitische Sprecherin.

Spiegel gab am Montag ihren Rücktritt bekannt. (Foto: imago images / Torsten Silz) Anne Spiegel

Eines ihrer wichtigsten Projekte war die Bekämpfung sogenannter Share-Deals. Investoren konnten in Deutschland jahrelang ein Steuerschlupfloch nutzen, indem sie Unternehmen nicht vollständig kauften, sondern nur zu großen Teilen. Den Staat brachte das um Milliardeneinnahmen. Tatsächlich erreichte Paus die weitgehende Schließung des Schlupflochs.

Ein wichtiges Themenfeld für sie war auch der Kampf gegen die finanzielle Ungleichheit in Deutschland. Paus sprach sich mehrmals für die Einführung einer Vermögenssteuer aus. Zudem gilt sie als wichtige Stimme in der Grünen-Fraktion. In Sitzungen mit den Finanzpolitikern der anderen Parteien ergreift sie häufig das Wort und leitet die Diskussionen, berichten andere Bundestagsmitglieder.

Nach der Bundestagswahl im vergangenen Jahr stieg Paus zur Fraktionsvizin der Grünen auf. Thematische Schwerpunkte: Finanzen, Haushalt, Wirtschaft, Arbeit und Soziales. Gleichzeitig betreute sie weiter die Berichterstattung um das Thema Bankenregulierung. Es gilt als unüblich, dass Mitglieder des Fraktionsvorstands gleichzeitig noch Berichterstattungen in den Ausschüssen übernehmen.

Erschwerte Nachfolge-Suche

Dass die Wahl schließlich auf Paus gefallen ist, dürfte allerdings auch an dem Mangel an Alternativen gelegen haben. Prominente Namen kamen für den Posten wegen des Parteiproporzes nicht infrage. Chancen wurde beispielsweise Katrin Göring-Eckardt ausgerechnet, die bereits in den Koalitionsverhandlungen als Familienministerin gehandelt wurde.

Sie gehört allerdings – anders als Spiegel – dem Realo-Flügel an. Das Kräfteverhältnis mit dem linken Flügel im Kabinett wäre aus Grünensicht dahin. Anton Hofreiter wieder – eine profilierte linke Stimme in der Partei – konnte es jedoch auch nicht werden, da die Grünen das Ministerium mit einer Frau besetzen wollten, um die Geschlechterparität zu wahren.

„Wir führen viele Gespräche – in der Vorstandssitzung, im Treppenhaus, wo auch immer wir dazu kommen“, sagte Omid Nouripour am Montag, der seit Ende Januar zusammen mit Ricarda Lang an der Spitze der Grünen steht. Die Personalie traf die Partei weitestgehend unvorbereitet, auch dies erschwerte die Suche.

Mehr: Nachfolgesuche für Anne Spiegel – „Es wird eine Frau werden“