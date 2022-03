Nachhaltigkeit Brüssel: Renovieren soll umweltfreundlicher werden

Die EU will darauf achten, dass beim Bauen und Renovieren die Umwelt geschont wird. Das könnte einen positiven Nebeneffekt auf die Wirtschaft haben.

Auch die Materialien für eine energetische Gebäudesanierung können umweltschädlich sein. (Foto: dpa) Wärmedämmung

Brüssel Die EU-Kommission will umweltschädliche Auswirkungen des Bauens reduzieren. Sie will das Recycling von Baumaterial fördern und neue Vorschriften zur Nachhaltigkeit der Produkte erlassen. Das geht aus einem Entwurf der Bauprodukte-Verordnung hervor, der dem Handelsblatt vorliegt und der an diesem Mittwoch vorgestellt werden soll.

Die EU hat sich vorgenommen, den CO2-Ausstoß von Gebäuden drastisch zu reduzieren. Dazu sind Neubauten und Renovierungen in großem Maßstab notwendig. Doch auch das schadet der Umwelt. Bau, Renovierung und die Herstellung von Baumaterialien machen zusammen fünf bis zwölf Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU aus, schätzt die Kommission. Außerdem fallen dabei 35 Prozent des gesamten Abfalls an.

So ist der CO2-Ausstoß bei der Zementproduktion unvermeidlich. Isoliermaterialien sind oft schlecht recyclebar.

Die Bauprodukte-Verordnung soll nun etwa vorschreiben, dass recycelte oder biologisch abbaubare Produkte bevorzugt werden müssen und dass die Haltbarkeit von Produkten nicht unnötig verkürzt wird.

