Nachhaltigkeit Die EU schafft ein Recht auf Reparatur – aber der Effekt ist unklar

Defekte Produkte sollen häufiger repariert und seltener weggeschmissen werden. Ist der Vorschlag der EU-Kommission der Einstieg in die Kreislaufwirtschaft?

Hersteller sollen nach Plänen der EU häufiger Geräte reparieren, statt sie auszutauschen. (Foto: dpa) Wäschetrockner

Brüssel Die EU-Kommission verspricht sich viel von ihrem Plan, ein Recht auf Reparatur einzuführen. Es soll den Verbrauchern in der EU 176,5 Milliarden Euro innerhalb von 15 Jahren einsparen. Im selben Zeitraum sollen 18,4 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden sowie jährlich 35 Millionen Tonnen Abfall. So steht es zumindest in einem Gesetzvorschlag der Kommission, über den nun das Europaparlament und der Rat der EU-Mitgliedstaaten entscheiden müssen.

Für diese Einsparungen sollen Konsumenten künftig verlangen können, dass ein Gerät repariert statt ersetzt wird, wenn es vor Ablauf der Gewährleistungsfrist kaputtgeht. Auch nach Ablauf der Gewährleistung sollen die Hersteller Reparaturen anbieten, wobei die Verbraucher dann dafür zahlen müssen.

Das Recht soll für viele Konsumprodukte gelten, also zum Beispiel Waschmaschinen, Wäschetrockner, Staubsauger, Geschirrspüler, Smartphones und Tablets. Allerdings kann der Hersteller eine Reparatur ablehnen, wenn sie teurer ist als ein neues Produkt. Das ist typischerweise bei günstigen Geräten der Fall.