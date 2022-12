Nachruf Zum Tod von Michael Fuchs: Die Union trauert um „Mister Wirtschaft“

Berlin Den Titel „Mister Wirtschaft“ verteilen Politiker der CDU nicht ohne Weiteres. Michael Fuchs aber trug ihn selbstbewusst – auch nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 2017.

Der gebürtige Koblenzer repräsentierte das, wofür die CDU viele Jahre stand und künftig wieder stehen will: Unermüdlich stritt der promovierte Pharmazeut, Apotheker und Unternehmer für den Mittelstand, die Marktwirtschaft und den Preis als lenkendes Instrument.

Als Unternehmer mit Tochterunternehmen in Hongkong engagierte Fuchs sich in etlichen Verbänden, auch als Präsident des Bundesverbandes des deutschen Groß- und Außenhandels. Sein Netzwerk galt als besonders groß.

In seinen 15 Jahren als Bundestagsabgeordneter, davon acht Jahre als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion, wurde er nicht müde, für bezahlbare Energie zu kämpfen und vor einer „Klima-Planwirtschaft“ und der Deindustrialisierung Deutschlands zu warnen.

Fuchs gehörte zu den Menschen, auf die sich auch eine Kanzlerin verlassen konnte – auch wenn er vehement die Atomenergie verteidigte, von der sich Angela Merkel im Angesicht eines japanischen Atomunglücks verabschiedet hatte. „Sein Wort galt, da gab es keine Abstriche“, erinnert sich der parlamentarische Geschäftsführer Patrick Schnieder.

Der Kosmopolit wäre gerne Bundeswirtschaftsminister geworden

Kritik übte Fuchs lieber hinter den Kulissen. Ein Charakterzug, den die Kanzlerin schätzte. Allerdings stieg Fuchs nie zum Bundeswirtschaftsminister auf. „Ich denke, als Minister hätte ich einiges anders angepackt als so mancher Amtsinhaber“, sagte er bei seinem politischen Abschied 2017.

Die Fahne der Marktwirtschaft hielt Fuchs umso höher, je länger seine Partei mit den Sozialdemokraten koalieren musste. Schließlich gestand selbst SPD-Chef Franz Müntefering, seiner Partei falle der Gedanke schwer, erst das Geld zu erwirtschaften, mit dem sie einen starken Sozialstaat gewährleisten wolle.

Fuchs kämpfte für eine starke Wirtschaft – was in der Koalition mit der FDP leichter fiel – und lehnte zugleich Staatshilfen für Unternehmen ab, bei Opel wie bei Air Berlin. Die dritte Große Koalition sah er sich aus der Ferne an, hatte aber noch den Rat: „Wir müssen aufpassen, dass wir den Staat nicht zu stark in die Märkte wirken lassen.“

„Er war Heimat-Mensch und zugleich Kosmopolit“, erinnert sich die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion und einstige rheinland-pfälzische Landesvorsitzende, Julia Klöckner. Er habe „den streitbaren Austausch mit Argumenten, aber immer mit Anstand“ gemocht.

Merz: „einen treuen Freund und Wegbegleiter“

Ein harter Arbeiter sei er gewesen, der auch genießen konnte: den Wein von Mosel und Mittelrhein ebenso wie „die schweren italienischen Tropfen“. Fuchs liebte Italien und hatte einen Zweitwohnsitz in Venedig.

CDU-Chef Friedrich Merz, selbst bekennender Ordnungspolitiker, nannte Fuchs „einen treuen Freund und Wegbegleiter“. Für viele war er „ein väterlicher Freund und klarer Ordnungspolitiker“, wie es der CDU-Landeschef Christian Baldauf nannte.

Michael Fuchs starb am 25. Dezember im Alter von 73 Jahren. Er hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Am 2. Januar wird er mit einem Gedenkgottesdienst in seiner Heimatstadt Koblenz verabschiedet. In Berlin soll zu seinen Ehren am 26. Januar ein Gottesdienst stattfinden.

