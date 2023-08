 Nahles: BA-Chefin fordert stärkere Berufsvorbereitung an Schulen

Während die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland steigt, suchen Unternehmen händeringend nach jungen Talenten. Nahles drängt daher auf eine umfassendere Berufsvorbereitung an Schulen.

Nürnberg Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Andrea Nahles, appelliert an die Bundesländer, Kinder und Jugendliche in den Schulen früher auf die Berufswelt vorzubereiten, wie sie der „Rheinischen Post” mitteilte. „Da würde ich mir mehr Verbindlichkeit in den Lehrplänen der Länder wünschen”, sagte sie.

Die Berufsvorbereitung spiele laut Nahles in Gymnasien oft nur eine geringfügige Rolle, und reiche auch auf Förderschulen bislang nicht aus. Nur ein obligatorisches Praktikum sei zu wenig. „Und wir müssen die Eltern mitdenken.”, so Nahles. Für sie organisiere die BA bereits digitale Elternabende, damit Mütter und Väter ihren Kindern bei der Berufsorientierung besser helfen könnten. „Die Überfülle der Möglichkeiten bei über 300 dualen Ausbildungsberufen verunsichert viele Jugendliche und ihre Eltern”, sagte Nahles.

Andrea Nahles zur steigenden Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland