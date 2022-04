Nahrungsmittel Wie systemrelevant sind Bonbons, Bier und Öl? Die Sorge der Lebensmittelindustrie vor einem Gasembargo

In der Ernährungsbranche ist der viertgrößte Industriezweig in Deutschland, hat jedoch den zweithöchsten Gasverbrauch nach der chemischen Industrie. In der Branche geht die Angst um.

Speiseöl ist vielerorts jetzt schon knapp. Bei einem Gasembargo dürften die Lücken im Lebensmittelsortiment noch viel größer werden. (Foto: dpa) Supermarktregal Berlin, Düsseldorf Die deutsche Nahrungsmittelindustrie warnt eindringlich vor den Folgen eines Gasembargos, aber auch vor längerfristigen Lieferausfällen etwa von Sonnenblumenöl. Er habe in zwei Runden mit Betriebsräten über einen Stopp russischer Gaslieferungen gesprochen, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Guido Zeitler, dem Handelsblatt. „Von denen haben mir viele gesagt, wenn das wirklich kommt, dann geht bei uns das Licht aus." Die Ernährungswirtschaft ist der viertgrößte Industriezweig in Deutschland, hat jedoch den zweithöchsten Gasverbrauch nach der chemischen Industrie. Und in der Branche mit ihren rund 614.000 Beschäftigten geht die Angst um, dass Betriebe nach einem Importstopp von russischem Gas nicht mehr versorgt werden. Welche Lebensmittel dann im Notfall systemrelevant sind oder nicht, ist umstritten. Zählen Genussprodukte wie Gummibärchen, Bonbons, Schokolade oder Bier dazu? Oder sind energiereiche Produkte wie Süßigkeiten im Krisenfall sogar genauso wichtig wie die Grundnahrungsmittel Brot, Milch und Gemüse? So argumentiert jedenfalls die Süßwarenindustrie, für die Gas der wichtigste Energieträger ist: „Die Unternehmen der deutschen Süßwarenindustrie haben eine herausragende Bedeutung für die Versorgung der Bevölkerung in Deutschland vor allem in Notfall- und Engpass-Situationen", betont deren Bundesverband.

So empfehle etwa das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe für Notfälle die Bevorratung mit haltbaren und energiereichen Produkten. „Dabei werden explizit Schokolade, Hartkekse, Kakaopulver oder Salzstangen aufgeführt."

Netzagentur-Präsident Klaus Müller: „Furchtbare Konsequenzen" im Fall einer Gasmangel-Lage Gas ist in der Lebensmittelproduktion zentral und wird beispielsweise zum Trocknen, Kochen oder Garen benötigt. Doch müssen zumindest Teile der Branche damit rechnen, von der Versorgung abgeschnitten zu werden, wenn der Brennstoff knapp wird. Denn der Gas-Notfallplan der Bundesregierung sieht vor, bei Versorgungsengpässen zunächst industrielle Verbraucher nicht mehr zu beliefern, um Privathaushalten möglichst lange das Heizen und Kochen zu ermöglichen. Sollte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) irgendwann die dritte Stufe dieses Notfallplans ausrufen und die Ernährungsindustrie abklemmen, „dann wird es im Handel zu einer Verknappung von Produkten kommen", warnt Zeitler. Der Gewerkschafter sieht aber auch Probleme, wenn es zu anhaltenden Lieferengpässen etwa bei Sonnenblumenöl kommt, das in vielen Produkten enthalten ist. Dieses lasse sich nicht ohne Weiteres durch Rapsöl ersetzen. „Es schmeckt nicht nur anders, sondern es müssen Rezepturen erprobt und verändert werden, die Haltbarkeit von Produkten ist eine andere", betont der NGG-Chef. Außerdem müsste dann bei Mayonnaise oder anderen Produkten die Zutatenliste geändert und müssten Verpackungen neu bedruckt werden. Das gehe nicht von heute auf morgen. Sollte die Ernährungsindustrie von der Gasversorgung abgeschnitten werden, „dann wird es im Handel zu einer Verknappung von Produkten kommen". (Foto: NGG/Peter Bisping) NGG-Vorsitzender Guido Zeitler Was das Gas angeht, sehen viele Unternehmen der Lebensmittelbranche zumindest kurzfristig kaum Alternativen. Die Brauindustrie, die neben Bieren auch große Mengen alkoholfreier Getränke herstellt, habe in den vergangenen Jahren zwar erhebliche Anstrengungen unternommen, ihren Energieverbrauch zu senken und unabhängiger von Gas zu werden – etwa durch Blockheizkraftwerke, Biogas oder Industrieabwärme, sagte Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, kürzlich dem Handelsblatt. Gas vollständig zu ersetzen sei derzeit aber unmöglich. Zwar können manche Kessel alternativ auch mit leichtem Heizöl betrieben werden. Vielen Betrieben fehlten hierfür aber die Lagermöglichkeiten oder die notwendigen Betriebsgenehmigungen, so Eichele. Die Privatbrauerei Veltins versucht, sich auf den Fall der Fälle vorzubereiten. „Wir sind in ernsthaften Gesprächen, um alsbald mit alternativen Energieträgern denkbare Embargofolgen so klein wie möglich zu halten", sagte der Generalbevollmächtigte Michael Huber dem Handelsblatt. Bei einem Embargo seien aber erhebliche Verwerfungen innerhalb der gesamten Lieferkette zu befürchten. „Sollte die gesamte Getränkewirtschaft eine politisch gewollte Reglementierung ihrer Produktionskapazitäten erfahren, dürften die Verbraucher verständnislos auf die eingeschränkte Lebensmittelversorgung reagieren", meint Huber. Auch die Molkereibranche ist stark von Gas abhängig. Sie deckt damit schätzungsweise 70 bis 80 Prozent ihres Energiebedarfs. Das war vor 20 Jahren noch anders. Inzwischen wurden aber alte Ölanlagen durch moderne Gasbrenner ersetzt. „Es ist fast tragisch, dass sich zahlreiche Betriebe auf den Weg gemacht haben, die Energiewende umzusetzen, und von Öl auf Gas umgestellt haben", sagt Gewerkschafter Zeitler. Denn sie sind es, die nun im Falle eines Gasembargos ohne Brennstoff dastehen würden. Schließungen von Betrieben und Arbeitsplatzverluste seien nicht ausgeschlossen, betont der NGG-Vorsitzende: „Bei aller Betroffenheit über den schrecklichen Angriffskrieg in der Ukraine hat die Debatte über ein Gasembargo doch eine andere Qualität, wenn es um die eigene Existenzgrundlage geht." Und zur Diskussion gehöre dazu, über die Auswirkungen eines solchen Schritts zu informieren.