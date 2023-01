Nahverkehr Bund und Länder einig: 49-Euro-Monatsticket soll zum 1. Mai kommen

Ab dem 3. April soll das Ticket für den bundesweite Nahverkehr in den Verkauf gehen. Noch ist unklar, ob es neben der digitalen Variante auch eine Papierform gibt.

10.07.2022, Nordrhein-Westfalen, Köln: Ein Bus und eine Straßenbahn der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) stehen an der Haltestelle Neumarkt. Gestiegene Corona-Inzidenzen ausgerechnet während der Ferienzeit machen Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen zu schaffen - teils sind Ausfälle bei Bus und Bahn die Folge. Foto: Thomas Banneyer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Foto: dpa) Nahverkehr in Köln

Berlin Bund und Länder haben sich am Freitag auf einen Start des 49-Euro-Monatstickets zum 1. Mai geeinigt. „Das, was viele sich wünschen, wird zum 1. Mai Realität“, sagte der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne), am Freitag nach der Sitzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe.

Verkaufsstart des bundesweiten Tickets für Busse und Bahnen im Regionalverkehr soll demnach der 3. April werden, sagte er. Es seien in diesen Fragen nicht nur Fortschritte erzielt, „sondern über die wirklich wichtigen Punkte eine endgültige Verständigung erreicht“ worden, sagte Krischer.

Die Einigung steht aber noch unter dem Vorbehalt, dass die EU-Kommission dem 49-Euro-Ticket zustimmt. Das Vorhaben betrifft beihilferechtliche Fragen, die die Kommission derzeit überprüft.

Einigung erzielten Bund und Länder laut Krischer auch über das sogenannte Jobticket. Arbeitgeber sollen demnach die Möglichkeit bekommen, das Ticket mit einem fünfprozentigen Abschlag zu kaufen. Voraussetzung ist, dass sie es mit einem Abschlag von mindestens 25 Prozent an ihre Beschäftigten weiterreichen.

Keine Einigung kam dpa-Informationen zufolge über die Frage zustande, wie digital das Ticket zumindest am Anfang wird. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) strebt ein ausschließlich digitales Ticket an. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) forderte zuletzt aber zumindest übergangsweise die Möglichkeit für Verkehrsverbünde, auch ein Papierticket ausstellen zu können. Nicht alle Verbünde verfügen demnach über die Möglichkeit, ein digitales Ticket anbieten zu können. Zuletzt war besonders aus Bayern und Baden-Württemberg Kritik an Wissing laut geworden. Der Bund wiederum hatte immer wieder auf die vorrangige Zuständigkeit der Länder verwiesen.