Nahverkehr „Der Frust bleibt groß“ – Verbraucherschützer kritisieren Ampel-Pläne für Nahverkehrsticket scharf

Berlin Das von der Ampelkoalition geplante bundesweite Nahverkehrsticket stößt beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) auf scharfe Kritik. „Der Frust der Verbraucherinnen und Verbraucher über das Auslaufen des Neun-Euro-Tickets bleibt groß, auch nach der Ankündigung, im Entlastungspaket 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen“, sagte die VZBV-Mobilitätsexpertin Marion Jungbluth dem Handelsblatt.

„Es ist weder klar, wann es eine Anschlussmöglichkeit geben wird noch zu welchem Preis.“ Die bereitgestellte Summe sei zu gering, um ein wirklich günstiges, bundesweites Ticket anzubieten.

Die Ampelkoalition hatte am Sonntag ein drittes Entlastungspaket vorgestellt, dessen Umfang die Regierung auf etwa 65 Milliarden Euro beziffert. Unter anderem strebt die Ampel einen bundesweit gültigen Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket an, und zwar in der Preisspanne von 49 bis 69 Euro pro Monat. Der Bund will sich mit 1,5 Milliarden Euro beteiligen, wenn die Länder mindestens ebenso viel zahlen.

Noch sind viele Fragen offen. Ob sich die Monatskarte für Stammkunden rechnet, hängt zum Beispiel von Ort und Fahrtstrecke ab. Wer nur innerhalb seiner eigenen Stadt unterwegs ist, den erwartet ein eher geringerer Rabatt.

In Berlin etwa kostet die Monatskarte 86 Euro. Wer regelmäßig fährt und sie im Abo bucht, ist aber mit gut 63 Euro im Monat schon jetzt unter Umständen günstiger dran als mit dem geplanten Ticket. In Frankfurt dagegen kostet das Abo in der günstigsten Variante bereits rund 77 Euro, in Paderborn hingegen nur etwa 55 Euro.

Verkehrsunternehmen warnen vor Leistungseinschränkungen

Für Menschen, die aus dem Umland in Innenstädte pendeln, lohnt sich dagegen das geplante Angebot in den meisten Fällen. Denn bisher galt bei den Tarifen: je weiter, desto teurer. Wer etwa die 50 Kilometer zwischen Lüneburg und Hamburg pendelt, zahlt im Abo mindestens rund 187 Euro im Monat. Kommt der Einheitspreis, dann gilt: je weiter, desto größer die Ersparnis.

Anders sieht es für Dorfbewohner aus. Wenn in der Nähe selten Busse oder Züge halten, bringt auch die günstigste Fahrkarte nicht viel. An mehr als jeder dritten Haltestelle in Deutschland kann man nach Berechnungen der Bahn-Tochter Ioki nicht mal einmal pro Stunde in die eine oder die andere Richtung fahren. Auch der Autofahrerklub ADAC mahnt an, weiterhin Lücken im öffentlichen Angebot zu schließen.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) erklärte, es müsse nicht nur Geld für günstigere Fahrkarten geben, sondern auch für mehr Busse und Bahnen. „Andernfalls müssen im kommenden Jahr umfassend Leistungen abbestellt werden, da diese mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr finanziert werden können“, ergänzt der Bundesverband Schienennahverkehr.

Verbraucherschützerin Jungbluth sieht den Ticketpreis als eine der größten Hürden. Kommt es so, wie geplant, werde das niemanden zusätzlich in Busse und Bahnen locken. Damit werde die Chance für mehr Klimaschutz im Verkehr verpasst.

Sondertreffen mit Volker Wissing geplant

Die VZBV-Expertin warf der Bundesregierung vor, es verpasst zu haben, nahtlos an die „Begeisterung für das Neun-Euro-Ticket“ anzuknüpfen. Jungbluth verlangt von Bund und Ländern eine schnelle Einigung. „Der Start einer Nachfolgelösung darf nicht ins nächste Jahr geschoben werden.“ Der VZBV fordere ein 29-Euro-Ticket als Anschlussregelung.

Als unverständlich bezeichnete es Jungbluth in diesem Zusammenhang, dass es das Ticket nur digital und im Abo geben soll. In dem Ampelbeschluss zu den Entlastungen ist von einem „Konzept für ein bundesweit nutzbares, digital buchbares Abo-Ticket“ die Rede, das die Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister von Bund und Ländern „zeitnah“ erarbeiteten.

Jungbluth betonte, dass es besonders für „Menschen mit kleinem Geldbeutel“ attraktiver sei, flexibel von Monat zu Monat über ihren Ticketbedarf zu entscheiden, als sich auf ein Jahresabo festzulegen. „Die Bundesregierung sollte es den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht unnötig schwer machen“, sagte sie.

Nun müssen Bund und Länder entscheiden. Geplant ist ein Sondertreffen mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am 19. September.

