Nahverkehr Umweltbundesamt für günstiges ÖPNV-Jahresticket nach dem Vorbild Österreichs

In Österreich gibt es ein günstiges Jahresticket für öffentliche Verkehrsmittel. Das Umweltbundesamt hält ein solches Angebot auch in Deutschland für denkbar.

An Pfingsten waren kurz nach dem Start des Neun-Euro-Tickets viele Züge so voll, dass Passagiere nicht mehr einsteigen oder zumindest ihr Fahrrad nicht mitnehmen konnten. (Foto: dpa) Hamburger Bahnhof

Berlin Verbraucherschützer, Kommunen sowie Verkehrspolitiker fordern nach dem Boom beim Neun-Euro-Monatsticket und der Nachfrage im Pfingstverkehr dauerhaft günstige Nahverkehrspreise. Wie das funktionieren könnte, hat nun das Umweltbundesamt (UBA) skizziert.

Die Behörde hält die Einführung eines dauerhaft günstigen Jahrestickets im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach dem Vorbild Österreichs für möglich. „Die Idee, eine Flatrate für den ÖPNV in Deutschland in Form eines Deutschlandtickets zu haben, ist attraktiv, und das Beispiel des Klimatickets in Österreich zeigt, wie es gehen könnte“, sagte die UBA-Verkehrsexpertin Katrin Dziekan. „Dieses wäre aber mit erheblichen Kosten verbunden, für die eine ausreichende Finanzierung sichergestellt werden muss.“

In Österreich erlaubt das sogenannte Klimaticket seit Oktober 2021 die Nutzung sämtlicher Bahnen und Busse im ganzen Land und kostet für ein Jahr regulär 1095 Euro. Das Ticket soll dafür sorgen, dass mehr Menschen auf Bus und Bahn umsteigen und es damit weniger Staus, Abgase und CO2-Emissionen gibt.