Nationaler Bildungsbericht Warum es in deutschen Schulen bald wieder größere Klassen geben könnte

Der Personalmangel in Deutschlands Schulen und Kitas wird dramatisch: Bis 2030 fehlen fast 180.000 Fachkräfte. Bildungsforscher fordern nun unkonventionelle Maßnahmen.

Weil Lehrkräfte fehlen, fehlt es an Unterricht. (Foto: imago/photothek) Schulklasse

Berlin Der Personalmangel in der deutschen Bildungslandschaft wird in den nächsten Jahren dramatisch: Allein bis 2030 fehlen nach dem neuen nationalen Bildungsbericht in Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten (Kitas) fast 180.000 Fachkräfte.

Mitte des Jahrzehnts wird das Minus bereits bei 66.000 Kräften liegen. Der ab 2026 greifende Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Ganztagsgrundschule wird deshalb kaum zu erfüllen sein.

„Wir werden hier möglicherweise Verteilungskämpfe auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erleben“, sagte der Sprecher des Autorenteams Kai Maaz, zugleich Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation (DIPF), mit Blick auf den allgemeinen Fachkräftemangel. Insgesamt arbeiten rund 2,6 Millionen Menschen im Bildungsbereich, das sind etwa sechs Prozent der Erwerbstätigen.

Die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Schulministerin Karin Prien (CDU), sprach von „großem Handlungsbedarf“. Man müsse auch darüber nachdenken, die Klassen wieder zu vergrößern. Das habe Studien zufolge weniger negative Folgen als vielfach vermutet.

