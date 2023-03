 Nationales Reformprogramm Arbeitgeber kritisieren mangelnden Reformehrgeiz der Bundesregierung

Das Kabinett verabschiedet das „Nationale Reformprogramm“, mit dem die Bundesregierung auf EU-Empfehlungen reagiert. Die Arbeitgeber hätten sich auch Antworten auf andere drängende Fragen erhofft.

„Was uns Unternehmern jetzt wirklich hilft, damit die Investitionspipeline nicht trockenläuft, sind klare Prioritäten und der Mut zur Veränderung.“ (Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler) Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger

Berlin Der Titel klingt ehrgeizig: In ihrem „Nationalen Reformprogramm“, welches das Bundeskabinett an diesem Mittwoch verabschieden soll, listet die Bundesregierung auf, wie sie auf gesamtwirtschaftliche und soziale Herausforderungen reagieren will.

Entstanden ist der 66-seitige Bericht, mit dem die Regierung auf sogenannte länderspezifische Empfehlungen der EU reagiert, unter Federführung des Wirtschaftsministeriums. Beschrieben wird beispielsweise, wie sich Deutschland aus der einseitigen Abhängigkeit von Energielieferanten lösen oder seine digitale Infrastruktur modernisieren will.

Doch zentrale Herausforderungen wie der Fachkräftemangel, die hohen Sozialabgaben oder die ausufernde Bürokratie würden in dem Programm viel zu wenig adressiert, kritisiert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) in ihrer Stellungnahme zu dem Reformprogramm, die dem Handelsblatt vorliegt. Die Folge: „Deutschland verliert im internationalen Wettbewerb immer mehr an Rang und Namen.“