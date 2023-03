Natürlicher Klimaschutz „Weckruf für die Wirtschaft“: Bundesregierung will vier Milliarden Euro in die Ökosysteme investieren

Der Bund hat ein Aktionsprogramm für den Klimaschutz verabschiedet. Auch für die Wirtschaft ist das Thema wichtig. Denn die Hälfte des globalen BIP hängt von den Leistungen der Natur ab.

Biodiversität und natürlicher Klimaschutz sind auch für die Unternehmen wichtige Themen. (Foto: dpa) Wald im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg

Berlin Mit 69 Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern will die Bundesregierung den Zustand der Ökosysteme in Deutschland verbessern und so ihre Widerstandskraft gegen die Klimakrise stärken. Am Mittag hat das Bundeskabinett das von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vorgelegte Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“ verabschiedet.

Damit will die Bundesregierung der ökologischen Doppelkrise aus Erderwärmung und Artensterben entgegenwirken und dazu beitragen, dass das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erreicht wird. Natürlicher Klimaschutz richtet den Fokus auf den Schutz der Natur und hilft dabei, die Auswirkungen der Klimakrise abzumildern. Bis 2026 stellt die Bundesregierung dafür vier Milliarden Euro bereit.