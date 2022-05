Naturkatastrophen Nach teuerster Katastrophe aller Zeiten: Neue Pflichtversicherung für Hausbesitzer rückt näher

Altenahr in Rheinland-Pfalz: Meterhoch türmen sich Wohnwagen, Gastanks, Bäume und Schrott an einer Brücke über der Ahr in Altenahr. Tausende Häuser im Ahrtal wurden bei der Sturzflut zerstört oder beschädigt, es gab 134 Todesopfer.

Berlin, Frankfurt Vor dem Start der Justizministerkonferenz an diesem Mittwoch macht sich der nordrhein-westfälische Justizminister Peter Biesenbach (CDU) für eine Pflichtversicherung für Elementarschäden stark. „Die verheerende Hochwasserkatastrophe 2021 hat gezeigt, dass wir es mit einer neuen Dimension von Schäden zu tun haben“, sagte Biesenbach dem Handelsblatt. „Ich halte es für erforderlich, hierauf nicht nur mit präventiven Schutzmaßnahmen, sondern auch mit einer Pflichtversicherung für Elementarschäden bei Wohngebäuden zu reagieren.“

Bei dem Unwetter vor knapp einem Jahr am 14. Juli 2021 starben in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie in Teilen Bayerns, Baden-Württembergs und Sachsens mehr als 180 Menschen. An Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Straßen und Brücken entstanden Milliardenschäden. Zum Wiederaufbau von Gebäuden, aber auch von öffentlicher Infrastruktur stellten Bund und Länder 30 Milliarden Euro bereit.

Mit versicherten Schäden von über acht Milliarden Euro war das Juli-Hochwasser zudem die teuerste Katastrophe dieser Art in Deutschland überhaupt: Bei den deutschen Versicherern führte sie zusammen mit anderen Unwettern 2021 zu einer Schadensbelastung von insgesamt 12,7 Milliarden Euro. Das geht aus Zahlen des Versichererverbands GDV hervor.

Überschwemmungen oder Erdrutsche sind nicht in der gewöhnlichen Wohngebäudeversicherung enthalten, mit der sich Hauseigentümer gegen Sturm, Hagel oder Blitzschlag absichern. Nach Zahlen der Versicherungswirtschaft nimmt etwa die Hälfte der 17 Millionen Hausbesitzer einen Elementarschadenschutz hinzu.

Biesenbach sagte: „Hier klafft eine große Versicherungslücke, in die der Staat im Notfall mit öffentlichen Geldern einspringen muss.“ Damit trete letztlich die Allgemeinheit für die Gebäudeschäden ein.

Nach dem Willen Biesenbachs würde diese Versicherungslücke mit einer gesetzlichen Pflichtversicherung geschlossen. Daneben gebe es einen sehr kleinen Teil von Bestandsgebäuden, die wegen ihrer besonders gefährdeten Lage nur gegen sehr hohe Prämien zu versichern wären. Biesenbach fordert: „Auch hier muss der Gesetzgeber ebenfalls eine Lösung anbieten, damit die Eigentümer solcher Gebäude nicht ohne Versicherungsschutz gegen existenzgefährdende Gefahren für ihre Gebäude alleingelassen werden.“

Verfassungsrechtliche Bedenken ausgeräumt?

Bisher hatten verfassungsrechtliche Bedenken die Einführung einer Pflichtversicherung für Elementarschäden verhindert. Auf Initiative von Nordrhein-Westfalen haben die Justizministerinnen und Justizminister seit vergangenem Jahr erneut geprüft, ob einer Einführung „weiterhin verfassungsrechtliche Bedenken entgegenstehen oder zwischenzeitlich aufgrund der aktuellen Datenlage zu den klimatischen Veränderungen sowie zu dem Versicherungsmarkt eine andere Bewertung gerechtfertigt ist“. Mit dem nun vorliegenden Bericht befassen sich die Minister auf der anstehenden Frühjahrskonferenz.

Nach dem Willen Biesebachs würde eine Versicherungslücke mit einer gesetzlichen Pflichtversicherung geschlossen (Foto: dpa) Peter Biesenbach

Kritiker bemängeln, das Lebensrisiko eines relativ kleinen Bevölkerungskreises würde mit einer Pflichtversicherung für Elementarschäden auf die gesamte Versichertengemeinschaft verlagert. Dabei sei es für praktisch jeden Eigentümer möglich, sich individuell gegen entsprechende Elementarschäden zu versichern. Das Vorhaben würde zudem einen hohen Verwaltungsaufwand bedeuten.

Experten gehen davon aus, dass wegen der klimatischen Veränderungen Flutkatastrophen wie im Ahrtal künftig häufiger auftreten werden.

Dabei sind solche Ereignisse nicht auf Regionen an Wasser beschränkt: „Überflutungen drohen überall“, sagte Theo Schmitt, Wissenschaftler an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern. „Es gibt kaum eine Region in Deutschland, die vor Starkregen und urbanen Sturzfluten sicher ist.“

Häufiger Sturzfluten in Deutschland

Schmitt ist Mitautor der neuen Unwetter-Studie „Starkregen und urbane Sturzfluten – Agenda 2030“ der TU Kaiserslautern und der Universität der Bundeswehr München, die an diesem Montag auf der Messe für Umwelttechnologien in München vorgestellt wurde. Die Studie wurde von der Initiative „Verantwortung Wasser und Umwelt“ in Auftrag gegeben. Dahinter steht unter anderem der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB).

Während es Hochwassergefahren vor allem in der Nähe von Flüssen gibt, können starkregenbedingte Überflutungen überall auftreten. (Foto: dpa) Nach der Flut im Ahrtal

Künftig werden immer häufiger nach einem Starkregen Sturzfluten über Deutschland hereinbrechen, sind die Wissenschaftler überzeugt. Ein entscheidender Grund dafür ist der Klimawandel. Die Folgen sind fatal: milliardenschwere Schäden und der Verlust von Menschenleben.

Die Studie warnt ausdrücklich: „Starkregen ist enorm gefährlich.“ Die Geschwindigkeit, mit der sich Wassermassen aufbauten, sei ein besonders kritischer Faktor: Der Überraschungseffekt sei ein bedrohliches Problem, das die Bevölkerung, aber auch die Behörden regelmäßig überfordere.

Bei Starkregen gebe es keine tagelange Vorwarnung wie etwa beim Hochwasser von großen Flüssen, das langsam und berechenbar ansteige. „Die Sturzflut kommt quasi von oben – von jetzt auf gleich. Ohne Deich, ohne Schutz“, sagt Wolfgang Günthert. Er hat am Institut für Wasserwesen der Bundeswehr-Uni in München zu Sturzfluten geforscht.

Versäumnisse bei der Prävention

Trotzdem sehen die Wissenschaftler insbesondere bei Landkreisen, Städten und Gemeinden massive Versäumnisse: „Die meisten – vor allem kleinere – Kommunen blenden die Gefahren, die hinter dem wachsenden Starkregen-Risiko stecken, einfach aus. Das ist fahrlässig“, so Schmitt. Seine Botschaft: „Die Kommunen müssen zu mehr Prävention gezwungen werden.“ Bund und Länder sollten die Städte und Gemeinden bei ihrem Kampf gegen den Starkregen zwar unterstützen, sie gleichzeitig aber auch in die Pflicht nehmen.

Konkret fordert Schmitt, dass Städte und Gemeinden zu einem Starkregen-Risikomanagement verpflichtet werden. Die Kommunen müssten künftig Gefahren- und Risikokarten erstellen. „Solche Warnkarten entstehen aus einer Fülle von Daten: Die Topografie mit lokalen Grünflächen und dem Gefälle ist dabei wichtig. Ebenso natürlich die Meteorologie.“ Zudem komme es entscheidend auch auf die Kapazität von Kanalsystemen an.

Straße für Straße, Haus für Haus müsse die konkrete lokale Überflutungsgefahr ermittelt werden, um die Wirkung von Sturzfluten digital simulieren zu können, so die Wissenschaftler.

Solche Warnkarten gelten zudem als Basis, Pläne für den Umgang mit Regenwasser zu entwickeln, um Engpässe im Kanalnetz zu vermeiden. Schon längst planen Projektentwickler Quartiere, wo Regenwasser etwa zur Verdunstung oder zur Bewässerung von Pflanzen im Quartier verbleibt und nur ein Teil ins Kanalnetz abfließt.

Auch Hauseigentümer profitieren von Risikokarten, um Schwachstellen ihrer Gebäude zu ermitteln und sie umzubauen, etwa Kellereingänge und Tiefgarageneinfahrten. Hausentwässerungsanlagen, so die Förderung, müssten so ausgelegt werden, dass Abwasser nicht in die Hausentwässerungsanlage eindringen kann.

Der BDB forderte, Hauseigentümer und Bauherren stärker beim individuellen Starkregenschutz ihrer Gebäude zu unterstützen: „Der Staat muss hier beim Neu- und Umbau Anreize schaffen“, sagt BDB-Präsidentin Katharina Metzger. Alles sei unterm Strich auf Dauer günstiger als der enorme volkswirtschaftliche Schaden durch die vielen Überflutungen.

Das Bundesverfassungsgericht hatte in seinem aufsehenerregenden Klimabeschluss vom März 2021 klargestellt, dass der Staat nicht nur die Pflicht hat, die Einhaltung der Klimaziele zu ermöglichen.

Er muss zugleich Maßnahmen treffen, um die negativen Folgen des Klimawandels abzumildern: „Hierbei ist auch von Bedeutung, dass zum Schutz der Grundrechte vor den Gefahren des Klimawandels ein ergänzender Schutz durch Anpassungsmaßnahmen prinzipiell möglich ist.“

Versicherer und Verbraucherschützer äußern sich zur Pflichtversicherung

Vor der Justizministerkonferenz am 1. und 2. Juni äußerten sich auch die Versicherungsbranche und Verbraucherschützer zur Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. So plädierte der Bund der Versicherten (BdV) für ein kollektives Pflichtsystem zur Absicherung von Elementarschäden über einen Risikopool.

Dem BdV zufolge brauche es eine verpflichtende Lösung, die „den Einzelnen für eine individuelle Vorsorge weiterhin belohnt und den Staat gleichzeitig verbindlich in die Pflicht nimmt“, sagte BdV-Vorstand Stephen Rehmke. Die Verbraucherschützer schlagen daher ein kollektives Pflichtsystem vor, das die Bundesländer zusammen mit der Versicherungswirtschaft als Poollösung bereitstellen.

Finanziert werden soll der von den Ländern organisierte Risikopool durch einen Zuschlag auf die Grundsteuer, mit dem grundsätzlich alle Gebäudeeigentümer belastet werden. Von der Steuer befreit werden demnach diejenigen, die eine private Versicherung für Elementarschäden nachweisen.

Auch andere Interessensgruppen hatten sich im Lauf der vergangenen Monate zu einer möglichen Pflichtversicherung geäußert. Die Verbraucherzentrale Sachsen sprach sich beispielsweise für eine gesetzliche Versicherungspflicht aus. Der GDV schlug vor, im Neugeschäft nur noch vollintegrierte Wohngebäudeversicherungen inklusive Elementargefahren anzubieten.

Viele Versicherer haben das inzwischen auch schon umgesetzt. Zugleich sollen die im Bestand befindlichen Policen laut GDV-Vorschlag um den Elementarschutz erweitert werden. Neu- und Bestandskunden sollen den Elementarschutz auch abwählen können (Opt-out). Dann aber müssten sie im Schadensfall auf Hilfe verzichten.

Die nach der Hochwasserkatastrophe spürbar gestiegene Nachfrage nach Elementarschadensversicherungen ist laut GDV wieder deutlich zurückgegangen. „Wir haben schon häufiger beobachtet, dass sehr viele Menschen direkt nach einer Naturkatastrophe das Bedürfnis haben, sich abzusichern“, sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. „Leider nimmt das Interesse, wie auch in diesem Fall, mit wachsendem zeitlichem Abstand zum Ereignis wieder ab.“

