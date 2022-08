Naturschutz Wälder, Moore, Gewässer: Umweltministerin Lemke stellt Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz vor

Moor in Deutschland

Berlin Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat in einem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz skizziert, wie die Regierung der ökologischen Doppelkrise aus Erderhitzung und Artensterben entgegenwirken will.

Natürlicher Klimaschutz verbindet Klimaschutz mit Naturschutz und sorgt dafür, die Auswirkungen der Klimakrise abzumildern. Ziel ist es, Ökosysteme zu stärken, wiederherzustellen und zu bewahren, damit sie gleichzeitig Klimaschützer und Lebensraum für Pflanzen und Tiere bleiben. Bis 2026 stellt die Bundesregierung dafür vier Milliarden Euro bereit.

„Ich möchte die Natur stark machen, damit sie uns gegen die Klimakrise hilft“, sagte Lemke im Rahmen eines Moorbesuchs in den Möllner Seewiesen in Brandenburg.

Wälder, Auen, Böden und Moore, Meere und Gewässer, naturnahe Grünflächen in der Stadt und auf dem Land: Sie alle können Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden und langfristig speichern. Sie wirken zudem als Puffer gegen Klimafolgen, indem sie zum Beispiel Wasser in der Landschaft halten und bei Hitze für Abkühlung sorgen.

Durch die globale Erwärmung verändern sich Lebensbedingungen so schnell, dass Ökosysteme nicht Schritt halten können und immer fragiler werden. Manche Tier- und Pflanzenarten können sich nicht an die veränderten Bedingungen anpassen und sterben aus. Umgekehrt setzen degradierende Ökosysteme den in ihnen über Jahrtausende gebundenen Kohlenstoff innerhalb kurzer Zeit frei. Ähnliches geschieht bei Waldbränden. Das verstärkt die Klimakrise.

Im Koalitionsvertrag verankert

Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, kurz ANK genannt, ist bereits im Koalitionsvertrag der Ampel verankert. Vorschläge und Ideen anderer Ressorts seien in diesen ersten Entwurf bereits eingeflossen, heißt es im Umweltministerium.

Umweltministerin Steffi Lemke

In einem nächsten Schritt haben ab dem 5. September Länder, Verbände sowie Bürger Gelegenheit, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Nach Auswertung der Rückmeldungen wird das Programm überarbeitet, innerhalb der Bundesregierung final abgestimmt und Anfang 2023 vom Kabinett beschlossen werden.

Die Union im Bundestag kritisiert das Programm. „Der natürliche Klimaschutz ist ein wesentlicher Baustein für die Erreichung unserer Klimaziele“, sagte die umweltpolitische Fraktionssprecherin Anja Weisgerber (CSU) der Deutschen Presse-Agentur.

Lemkes Entwurf entschärfe aber nicht den Zielkonflikt zwischen immer mehr Flächenschutz einerseits und Flächen zur Nahrungsmittelproduktion andererseits. Weisgerber warnte davor, dass wegen stillgelegter Flächen künftig mehr Nahrungsmittel importiert werden müssten.

64 Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern

Die Finanzierung erfolgt weitgehend aus dem Klima- und Transformationsfonds. Der Schwerpunkt liegt auf Renaturierungsmaßnahmen und Anreizen für klimafreundliche und naturverträgliche Bewirtschaftungsformen. Geplant sind derzeit 64 Maßnahmen in zehn Handlungsfeldern, darunter:

• Moore vernässen: Moore sind wichtig als Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie als Kohlenstoffspeicher, 92 Prozent der Moorböden sind aber derzeit entwässert und können diese Funktionen nicht erfüllen. In Deutschland werden dadurch jährlich 53 Millionen Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre freigesetzt. Trockengelegte Moore sollen darum wiedervernässt werden.

• Flussauen wiederherstellen: Intakte Auen dienen als Hochwasserschutz und schützen auch gegen Dürren. Sie halten Wasser in der Landschaft.

• Wälder fördern: Wälder sind in Deutschland die größte landgebundene Treibhausgassenke, das heißt, sie binden große Mengen an CO2, sind Lebensräume für Tiere und Pflanzen, verbessern das lokale Klima und halten Wasser in der Landschaft. Wälder sollen deshalb um- und ausgebaut werden.

• Städte und Gemeinden klimafest machen: Natur in Städten und Siedlungen sorgt für bessere Luft, spendet Schatten und kühlt an Sommertagen. Zusammenhängende naturnahe Grünflächen bilden Kalt- und Frischluftschneisen und bieten vielen Tierarten einen Lebens- und Rückzugsraum. Das ANK unterstützt zum Beispiel die Pflanzung von 150.000 zusätzlichen Stadtbäumen bis 2030.

Kein Freibrief

Umweltverbände loben die Vorhaben. Es sei richtig, endlich die Wiederherstellung von bedrohten Lebensräumen in Deutschland in Gang zu setzen, sagte Olaf Bandt, Vorsitzender des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Moor

Aber die Natur könne es allein nicht richten. Das Aktionsprogramm sei kein Freibrief. Es entbinde nicht von der notwendigen Aufgabe, für weniger Treibhausgase im Verkehr, in der Industrie oder der Gebäudewirtschaft zu sorgen.

Dem WWF bereitet Sorge, dass das Programm derzeit nur eine Finanzierung über drei Jahre vorsieht. Für den Klimaschutz notwendige Flächen müssten aber dauerhaft gesichert werden.

