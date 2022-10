Die Bundesnetzagentur hat die Gasversorgung Deutschlands für den Winter berechnet. Sie gibt vorsichtige Entwarnung – das ist allerdings von einer entscheidenden Frage abhängig.

Berlin Die Gefahr, dass Deutschland im anstehenden Winter das Gas ausgeht, besteht fort. Die Bundesnetzagentur hat vier verschiedene Szenarien für die Gasversorgung in den nächsten Monaten berechnet.

Bei zweien davon käme es in Deutschland zu einer Gasmangellage, selbst wenn die Einsparziele erreicht würden. Das Papier mit den Berechnungen der Bundesnetzagentur liegt dem Handelsblatt vor.

Gasmangel vermeiden: Chef der Bundesnetzagentur ist optimistisch

Behördenchef Klaus Müller gibt sich darin grundsätzlich optimistisch, einen Gasmangel zu vermeiden. Zwar würden die Deutschen in den nächsten Wochen immer mehr heizen. „Da zeitgleich aber Gas gespart wird, der Verbrauch also gesunken ist, sind wir aktuell in einer komfortablen Situation“, heißt es in dem Papier.

