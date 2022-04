Neue EU-Richtlinie Lohntransparenz: CDU-Wirtschaftsflügel appelliert an EU-Abgeordnete, „Bürokratie-Tsunami“ zu stoppen

Die EU will geschlechtsspezifische Lohnunterschiede einebnen. Die Vorschläge, über die das Europaparlament am Dienstag abstimmen will, gehen weit über das deutsche Gesetz hinaus.

Berlin Sie habe das Gefühl, „dass mancher in Brüssel auf einem anderen Planeten lebt“, sagt Gitta Connemann. In Europa seien Lieferketten massiv gestört, Versorgungsnotstände drohten, Betriebe und Arbeitnehmer fürchteten um ihre Existenz, betont die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) und CDU-Bundestagsabgeordnete. „Und die EU tut, als ob nichts sei, und plant weitere massive Zusatzbürokratie für den Mittelstand.“

Was Connemann so in Rage bringt, ist die für diesen Dienstag geplante Abstimmung im Europaparlament über die EU-Richtlinie für transparente Löhne. Hierzu liegt seit gut einem Jahr ein Vorschlag der Brüsseler Kommission vor.

Ziel ist, mehr Transparenz über die Bezahlung in Unternehmen herzustellen und so geschlechtsspezifische Lohnunterschiede einzuebnen. Ähnlich, wie es in Deutschland bereits mit dem 2017 eingeführten Entgelttransparenzgesetz versucht wird.

Den Europaparlamentariern schwebt nun eine Lösung vor, die weit über die deutsche Regelung und den Vorschlag der EU-Kommission hinausgeht.

