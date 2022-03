Neue Sanktionen Sekt, Autos, Diamanten: EU lässt keine Luxusgüter mehr nach Russland

Die EU verbietet nicht nur Stahlimporte und Geschäfte mit Energiekonzernen. Auch der Export von Kaviar, Designerhandtaschen, teurem Wein und Pferden wird untersagt. Doch es gibt noch Streit.

Die neuen Sanktionen der EU sind gegen die einkommensstarken Schichten in Russland gerichtet. (Foto: Bloomberg) Modegeschäfte in Moskauer Luxus-Einkaufszentrum GUM

Brüssel, London Das Leben in Russland soll nicht mehr so sein, wie es einmal war – besonders für die reichsten Russen, die auf Kosten anderer einen exklusiven Lebensstil pflegen. In ihrem vierten Sanktionspaket konnten sich die EU-Staaten nun dazu durchringen, den Export von Luxusgütern nach Russland zu verbieten. Es ist eine von sechs neuen Maßnahmen gegen Russland im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine.

Über Luxusgüter war schon vor dem ersten Sanktionspaket diskutiert worden. Allerdings sahen sich einzelne Staaten zu stark betroffen und wendeten einen Exportstopp ab. Nun, das bestätigte ein EU-Offizieller, habe man sich auf eine lange Liste mit Gütern einigen können, die in einer Vielzahl der EU-Mitgliedstaaten hergestellt würden. Auf der Liste finden sich unter anderem teurer Wein, Luxusautos und Juwelen.

