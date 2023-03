Neue Studie Bulgarien, Rumänien und Griechenland könnten Deutschland bei der Modernisierung überholen

Die deutsche Verwaltung schneidet im Vergleich zu anderen EU-Staaten schlecht ab. Doch statt aufzuholen, droht Deutschland laut Institut der deutschen Wirtschaft weiter abzurutschen.

Hierzulande scheint der Zugang zu Verwaltungsleistungen per Internet nicht voranzukommen. (Foto: dpa) Ausstellung „Deutschlanddigital“

Berlin Eigentlich ist es das wichtigste Versprechen der Ampelregierung, zumindest wenn es nach der Priorisierung im Koalitionsvertrag geht: Das erste Kapitel der Vereinbarung lautet „Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovation“. Doch bisher ist von der Digitalisierung des Staates noch wenig zu spüren. Das Thema steht auf der Berliner Tagesordnung hinten an, im Koalitionsausschuss fand es keine Erwähnung.

Doch genau darin lauert eine Gefahr. Deutschland verliere bei der Digitalisierung seiner Verwaltung im internationalen Vergleich weiter an Boden, fürchtet das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Und es kommt in einer neuen Studie zu dem Schluss: „Die Digitalisierung der Verwaltung kommt in Deutschland nicht voran.“