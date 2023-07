Neuer CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann erwartet „richtig harte, harte Arbeit“

Berlin Die CDU hat mit Carsten Linnemann einen neuen Generalsekretär. Der Bundesvorstand folgte am Mittwoch einstimmig dem Vorschlag von Parteichef Friedrich Merz. Er hatte am Vortag für viele überraschend mitgeteilt, sich nach nur eineinhalb Jahren von seinem Generalsekretär Mario Czaja zu trennen.

Ganz überraschend kam der Wechsel nicht. So waren nach Informationen des Handelsblatts zumindest die enge Partei- und Fraktionsführung in die Entscheidung eingebunden.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz wollte Merz die Gründe für die Entscheidung nicht nennen. Während Czaja seine Arbeit noch einmal verteidigte, sagte Linnemann: „Ich muss in den Wahlkämpfen unterstützen. Wir müssen kampagnenfähig werden.“ Auf ihn warte „richtig harte, harte Arbeit“.

Damit formulierte der 45-jährige Linnemann indirekt Kritik. So hatte sich etwa die hessische CDU frühzeitig nicht auf das Konrad-Adenauer-Haus verlassen, um den Wahlkampf für die Landtagswahl im Herbst vorzubereiten. Zeitgleich muss die CSU ihre Macht in Bayern verteidigen.

Der aus Paderborn stammende Linnemann berichtete, er habe sowohl bereits mit dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein sowie mit CSU-Generalsekretär Martin Huber telefoniert und Hilfe angeboten.

Zielmarke: Ein Sieg bei der Bundestagswahl 2025

Der Ökonom Linnemann ist bislang stellvertretender Parteivorsitzender und Leiter der Grundsatzprogrammkommission. Er gehört wie Merz dem Wirtschaftsflügel der Partei an und gilt als debattenfreudig.

>> Lesen Sie hier: Kommentar – Der neue CDU-General ist ein wichtiges Signal – ersetzt aber keine Strategie

Er erhielt viel Zuspruch. Er habe bisher „hervorragende Arbeit“ geleistet, sagte die stellvertretende Generalsekretärin Christina Stumpp dem Handelsblatt. „Jetzt ist die inhaltliche Aufstellung wichtig“, erklärte sie den Wechsel mit Blick auf die Bundestagswahl 2025.

Ein Sieg dort erklärte Linnemann zur „Zielmarke“. Dies gelinge nur, „wenn wir alle im Team mitmachen“. Daher wolle er sofort mit den Mitarbeitern des Konrad-Adenauer-Hauses ins Gespräch kommen.

Künftig dürfte auch Stumpp eine größere Rolle in der Partei spielen. Wie es in der CDU hieß, habe Czaja der Stellvertreterin kaum Raum gelassen, sich zu profilieren. Die 35-jährige Baden-Württembergerin gehört zu den neuen, jungen Gesichtern der Partei und fühlt sich ebenso dem Wirtschaftsflügel zugehörig.

Der bisherige Generalsekretär war vor allem wegen seiner Vita als Ostdeutscher und als Sozialpolitiker in das Amt gekommen. (Foto: IMAGO/Future Image) Mario Czaja

Merz wies Kritik zurück, dass sowohl die Ostdeutschen als auch die Sozialpolitiker zu wenig vertreten seien. Czaja war wegen seiner Vita ins Amt gekommen: als Ostberliner und ehemaliger Sozialsenator Berlins. Es gehe um Kompetenz, nicht um Proporz, sagte Merz und erklärte, es sei ein „Personalwechsel und kein Richtungswechsel“. Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik seien Teil eines Ganzen. „Wir sind Vertreter des gesamten Spektrums.“

Der thüringische Landesvorsitzende Mario Voigt, Stellvertreter Linnemanns in der Grundsatzprogrammkommission, rechnet indes mit einem stärkeren wirtschaftspolitischen Profil. „Carsten Linnemann zeichnet sich durch seinen Klartext und seinen Einsatz für die Fleißigen in diesem Land aus“, sagte er dem Handelsblatt.

„Das ist das, worauf es jetzt für die Union ankommt: deutlich unsere Positionen formulieren, keiner Debatte ausweichen und immer um eine lösungsorientierte Politik ringen. Er werde in der Programmkommission mit Linnemann „weiter an der Grundausrichtung der Union arbeiten“.

Arbeitnehmervertreter wollen in Parteiführung eingebunden werden

Der stellvertretende Chef des Arbeitnehmerflügels CDA, Dennis Radtke, lobte die Personalie, forderte zugleich aber „eine thematische und kommunikative Abstimmung mit der CDA“ ein. So gehöre neben der Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen auch die Frage des bezahlbaren Wohnraums und der Eigentumsbildung zu den wichtigen Themen.

>> Lesen Sie hier: AfD im Aufwind: Die CDU diskutiert die Koalitionsfrage

„Als Partei des Eigentums können wir uns nicht damit abfinden, dass eine Immobilie für Normalverdiener zur Illusion geworden ist“, sagte der Europapolitiker dem Handelsblatt. Ein Vertreter des Sozialflügels in der engeren Parteiführung reiche nicht aus. „Die Bandbreite der CDU muss aber, auch jenseits von Proporz, sichtbar sein“, forderte der 44-Jährige.

Ein Bundesparteitag wird Linnemann im Mai 2024 offiziell zum Generalsekretär bestellen. Dann wird auch das Präsidium und damit die Stellvertreterriege neu gewählt. Zudem will die CDU ihr Grundsatzprogramm beschließen.

Linnemann kündigte an, die bisherigen Ergebnisse schon jetzt „mit der Tagespolitik zu verzahnen“. In Zeiten der Krisen und Veränderungen erwarteten die Menschen Orientierung. „Es ist Aufgabe der CDU, für Halt und Orientierung zu sorgen“, sagte er. Deshalb entfache er öffentliche Debatten zur Rentenpolitik oder zur Frage, Überstunden steuerfrei zu stellen.

Zugleich müsse die CDU Menschen etwas bieten, die nicht mehr arbeiten können. „Das ist Solidarität.“

CDU-Umgang mit Maaßen weiter unklar

Eine Frage ließ die CDU an diesem denkwürdigen Mittwoch ungeklärt: wie es weitergeht mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Nachdem der Bundesvorstand im Februar beschlossen hatte, Maaßen wegen umstrittener rechtspopulistischer Äußerungen aus der Partei auszuschließen, verwarf das zuständige Kreisparteigericht in Thüringen dies am Dienstag.

Nun muss die CDU entscheiden, ob sie in die nächste Instanz geht. Merz sagte, zunächst müsse die Urteilsbegründung vorliegen. Danach entscheide der Bundesvorstand.

Mehr: Friedrich Merz wechselt CDU-Generalsekretär aus