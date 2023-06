Neuer IfW-Präsident Wie Moritz Schularick das Institut für Weltwirtschaft umkrempeln will

Berlin Der Bonner Ökonom Moritz Schularick ist neuer Präsident des renommierten Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Er hat an diesem Donnerstag die Leitung des Forschungsstandorts in der Hauptstadt von Schleswig-Holstein übernehmen. Schularick hat gleichzeitig eine Professur für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel übernommen.

„Ich habe zugesagt, weil meine Vision für das IfW geteilt und umsetzbar wurde, inklusive der nötigen finanzieller Mittel“, sagte Schularick dem Handelsblatt. Der 47-Jährige verlässt damit nach elf Jahren die Universität Bonn. „Es war am Ende ein Angebot, zu dem ich nicht nein sagen konnte.“

Mit Schularicks Berufung geht am IfW eine eineinhalb jahrelange Hängepartie zu Ende, die mit dem Abgang von Ex-Präsident Gabriel Felbermayr begonnen hatte. Die komplexen Verantwortungsstrukturen zwischen Bund, Land und Universität hatten dazu geführt, dass Schularicks Amtsantritt bis jetzt dauerte.

Das Handelsblatt hatte bereits im Mai 2022 berichtet, dass der Wissenschaftler ganz oben auf der Wunschliste der Kieler steht. In der Zwischenzeit hatten die Forschungsdirektoren Holger Görg und Stefan Kooths das Haus als Interimspräsidenten geführt – letztlich deutlich länger als ursprünglich geplant.

Das IfW gehört zu den sieben großen Wirtschaftsinstituten in Deutschland. Neben den Kielern war auch das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung (SAFE) lange Zeit auf der Suche nach einem neuen Ökonomen an der Spitze. Auch das Frankfurter Institut wollte Schularick haben. Dort sagte er aber im Frühjahr 2022 ab. Das Bleibeangebot der Universität Bonn hatte ihn überzeugt. Dort lehrte und forschte Schularick seit 2012 an der Universität und am Exzellenzcluster Econtribute.

Diesmal hat das deutlich größere Institut für Weltwirtschaft im Kampf um Schularick die rheinländische Hochschule geschlagen. Als in Kiel vor vier Jahren Felbermayr Präsident wurde, hatte Schularicks Name schon einmal auf dem Wunschzettel gestanden. Dieses Mal hatte er sich zuerst an dritter Stelle befunden. Doch die Frankfurter Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln und der an der US-Eliteuniversität Princeton lehrende Markus Brunnermeier hatten abgesagt.

IfW könnte mit Moritz Schularick international mehr Sichtbarkeit bekommen

Mit Schularick an der Spitze wird das altehrwürdige IfW einen neuen Anstrich bekommen. Der Makroökonom macht kein Geheimnis daraus, dass ihm die deutsche Wirtschaftswissenschaft und Politikberatung missfällt. Die deutsche Szene sei international abgekoppelt. Schularick studierte in Paris und forschte in Cambridge, Harvard und New York.

Der Volkswirt hat weitreichende Pläne. Er will eine signifikante „Forschungs- und Beratungspräsenz“ des Instituts in Berlin aufbauen. „Es gibt in der Hauptstadt eine große Lücke in der intellektuellen Infrastruktur im Bereich Geoökonomik und internationale Makroökonomik“, sagt Schularick.

Die Professuren des Instituts will er perspektivisch mehr als verdoppeln. Gleichzeitig will Schularick die Sichtbarkeit durch Kooperationen mit internationalen Partnern erhöhen. „Für diesen Plan gab es vollen Rückenwird der Geldgeber.“

Ökonom Schularick: „Wir leben in einer Zeit latenter Finanzkrisen“

Schularick gilt als Mann der Stunde in der deutschen Ökonomie. Seine Einschätzungen sind gefragt, nicht nur in der Wissenschaft, auch in der Politik. Seine neuartigen Methoden mischen die ökonomische Landschaft auf. Und Schularick bürstet quer, sagt deutlich, was er denkt.

Das Besondere an Schularick: Er versteht sich auch als Historiker. Bekannt gemacht haben ihn Erkenntnisse darüber, wie sich aus der Vergangenheit Rückschlüsse für kommende Finanzkrisen ziehen lassen. Vor allem nach starken Wachstumsphasen beobachtete er eine Gefahr für die Finanzstabilität.

So hält Schularick das kürzlich stattgefundene Beben in der Bankenlandschaft noch nicht vor ausgestanden. „Wir wälzen einen riesigen Schuldenberg vor uns her, der zum großen Teil kurzfristig refinanziert werden muss“, sagt er. Sobald es eine kleine Störung gebe, wackle das ganze System und müsse von den Zentralbanken mühsam zusammengehalten werden. „Wir leben in einer Zeit latenter Finanzkrisen.“

Zentraler Kopf im Gasembargo-Streit

So weitgehend seine Reformpläne für das Kiel-Institut schon sind, so radikal sind sie für den Finanzsektor. „Eine Option könnte sein, dass wir in Zukunft alle einfach ein Konto bei der Zentralbank haben“ schlug Schularick vor.

Schularicks harsches Urteil über die Lage der deutschen Ökonomie ist auch Reaktion auf die Debatte um ein Energieembargo gegen Russland. Mit acht anderen Forschern hatte der Ökonom kurz nach Kriegsbeginn die Folgen eines Lieferstopps von Gas, Kohle und Öl für Deutschland berechnet. Das Ergebnis: Ein sofortiges Embargo sei „handhabbar“.

Dass die Bundesregierung sich dem verweigert, kritisiert Schularick seither scharf. „Er hat schon eine sehr forsche Attitüde“, sagt jemand aus dem Umfeld der Regierung. Ein weiterer Regierungsbeamter meint, er sei nicht sicher, ob es mit Kiel etwas geworden wäre, wenn er schon vor den Verhandlungen die Embargo-Debatte so angetrieben hätte.

Die Chefökonomin des Bundeswirtschaftsministeriums, Elga Bartsch, zeigte sich jetzt allerdings erfreut. „Ich schätze Herrn Schularick als einen der renommiertesten deutschen Wissenschaftler auf dem Feld der internationalen Finanzmarktforschung“, sagte Bartsch. Vor allem Schularicks ausgezeichneter wissenschaftlicher Ruf hat ihm den Posten beschert. 2022 hatte Schularick den Leibniz-Preis gewonnen, der mit 2,5 Millionen Euro dotiert ist. In Kiel wird sein Einfluss auf die deutsche Ökonomie nun noch weiter wachsen.

