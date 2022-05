Neuer Parteivorstand Linken-Politiker Schirdewan und Pellmann kandidieren für Parteivorsitz

Berlin Der Linken-Europapolitiker Martin Schirdewan hat seine Kandidatur für den Bundesvorsitz der Partei erklärt. Es sei für ihn eine große Ehre, wenn der Parteitag ihn zum Vorsitzenden wähle, sagte Schirdewan nach einer Meldung der ARD vom Dienstag.

„Die Partei befindet sich in einer schwierigen Phase und ich glaube, dass ich zu dieser Zeit dazu beitragen kann – in einem Team, das vertrauensvoll zusammenarbeitet – die Partei aus dieser Krise zu führen“, sagte der 46-Jährige dem Sender. Wichtig sei ein Profil als moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei und eine programmatische Erneuerung. „Das betrifft für mich vor allem die Versöhnung der sozialen und ökologischen Frage.“

Schirdewan wurde 1975 in Ost-Berlin geboren und arbeitete unter anderem als Journalist. Er ist seit 2017 Abgeordneter im Europaparlament und inzwischen Co-Fraktionschef der Linken dort.

Der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann will ebenfalls Chef der Linkspartei werden. Der 45-Jährige erklärte am Dienstag offiziell seine Kandidatur.

Pellmann sagte, er wolle in einer schwierigen Situation konkrete Verantwortung übernehmen und von einer „sich selbst bekämpfenden Linken“ zurück zu einer „kämpferischen Linken“. Er setze dabei auf Kommunikation mit allen in der Partei und eine inhaltliche Klärung wichtiger Themen. Besonderes Augenmerk lege er auf Ostdeutschland, wo die Linke die „Stimme des Unmuts“ werden müsse. Man dürfe der Rechten nicht das Feld überlassen, sagte Pellmann.

Pellmann ist ausgebildeter Förderpädagoge und arbeitete als Grundschullehrer. Er errang 2017 in Leipzig ein Direktmandat für den Bundestag und verteidigte es 2021 - eines von drei Direktmandaten, die der Partei trotz Scheiterns an der Fünf-Prozent-Hürde den Wiedereinzug in den Bundestag in Fraktionsstärke sicherten.

Linke steckt in Existenzkrise

Die deutsche Linke steckt nach einer Serie bitterer Wahlniederlagen in einer Existenzkrise. Spitzenpolitiker der Partei sind zerstritten und vertreten nach außen unterschiedliche Positionen unter anderem zum Klimaschutz, zur Migration, zum Ukraine-Krieg und zu Corona-Impfungen.

Zudem haben Vorwürfe sexueller Übergriffe im hessischen Landesverband der Vorsitzenden Janine Wissler für Aufregung gesorgt. Ihre Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow trat im April entnervt zurück. Wissler will sich erneut um den Vorsitz bewerben.

