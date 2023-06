 Neues Einwanderungsgesetz: Sechs Grafiken zum Fachkräftemangel

Mit einem neuen Einwanderungsgesetz will die Bundesregierung mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland gewinnen. Die Erwartungen sind riesig. Ein Überblick zur aktuellen Lage.

Die Bundesregierung will die Einwanderung von Fachkräften erleichtern. (Foto: dpa) Azubi aus Somalia

Berlin Der Bundestag hat das Fachkräfte-Einwanderungsgesetz der Bundesregierung verabschiedet. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, Deutschland bekomme dadurch eines der modernsten Einwanderungsgesetze der Welt.

Laut Gesetz erhofft sich die Bundesregierung jährlich etwa 75.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Neu ist ein Punktesystem, mit dem eine sogenannte Chancenkarte zur Arbeitssuche in Deutschland erworben werden kann.

Kritik kam von der Opposition. Die Reform sei eine „Mogelpackung“, kritisierte die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Andrea Lindholz. Anstatt Fachkräften den Weg zu ebnen, werde das von Erwerbsmigranten eingeforderte Niveau, was Ausbildung und Sprache angeht, gesenkt. Mit ihrem neuen Punktesystem schaffe die Ampel-Koalition ein „Bürokratiemonster“, sagte die CSU-Politikerin.

Der AfD-Abgeordnete Norbert Kleinwächter wandte sich generell gegen Arbeitskräfte aus dem Ausland. Deutschland benötige diese nicht.

Dass erheblicher Handlungsbedarf besteht, ist indes unbestritten. Das zeigen auch verschiedene Studien. Wie ist die momentane Lage? Welche Fachkräfte werden am häufigsten gesucht? Was sind die größten Hemmnisse? Ein Überblick in Grafiken.

