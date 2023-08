Neues Gesetz Wie Lauterbach Deutschland für Pharmafirmen wieder attraktiver machen will

Arzneimittelhersteller klagen über hohe Hürden für die Forschung – und verlassen Deutschland. Der Gesundheitsminister will nun gegensteuern. Die Branche zeigt sich aber wenig euphorisch.

Erste Verbesserungen für Forschende und Pharmafirmen will Lauterbach mit zwei Digitalisierungsgesetzen auf den Weg bringen, die in dieser Woche auf der Agenda der Kabinettsklausur in Meseberg stehen. (Foto: dpa) Labor

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant umfassende Schritte, um die Bedingungen für die medizinische Forschung und für Arzneimittelhersteller in Deutschland massiv zu verbessern. „Wissenschaftler sollen sicher sein, dass sie in Deutschland die besten Voraussetzung für ihre Forschung bekommen“, sagte Lauterbach am Montag.

Noch in diesem Jahr werde er ein sogenanntes „Medizinforschungsgesetz“ vorlegen, das zu einer „umfassenden Beschleunigung von Therapiestudien“ führen soll. Lauterbach sprach von einem „Fast Track“, um Bedingungen für Studien beispielsweise im Bereich der Krebs- oder Demenzforschung zu vereinfachen.

Pharmafirmen hatten zuletzt verstärkt damit gedroht, aus Deutschland abzuwandern. Die Branche klagt über hohe Hürden für die Forschung und politisch verordnete Einschnitte.

Die Mainzer Firma Biontech kündigte beispielsweise an, ein neues Forschungszentrum in Großbritannien aufzubauen. Bayer will seinen Pharma-Fokus in die USA und nach China verlagern.