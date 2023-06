Nexperia Habeck streicht Chiphersteller mit chinesischem Eigentümer von Förderliste

Deutschland fördert 31 Chip-Projekte mit vier Milliarden Euro. Doch Habeck streicht die geplante Unterstützung für Nexperia. Denn deren Eigner kommt aus China.

Ausschlaggebend soll vor allem die nachrichtendienstliche Einschätzung gewesen sein, dass die Chips von Nexperia auch für militärische Zwecke genutzt werden könnten. (Foto: AP, Imago) Robert Habeck und Nexperia

Berlin Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) fördert den Chiphersteller Nexperia mit seinem Werk in Hamburg nicht wie ursprünglich geplant mit staatlichen Mitteln. Das Ministerium hat am Dienstag bekannt gegeben, dass die EU-Kommission die Förderung von 31 Chip-Projekten in Deutschland genehmigt habe.

Im Dezember 2021 hatte das Ministerium noch 32 Vorhaben eingereicht. Bei dem nun fehlenden Projekt handelt es sich um die Förderung für Nexperia. Das bestätigten Regierungskreise dem Handelsblatt – das Wirtschaftsministerium selbst habe Nexperia wieder von der Liste gestrichen. Einen Stopp einer Förderung hat es in dieser Weise noch nie gegeben.

Nexperia mit weltweit 14.000 Mitarbeitern produziert seine Chips großteils in Hamburg, hat dort 1600 Angestellte. Der Hauptsitz ist in den Niederlanden. Das Unternehmen gehört aber zum chinesischen Konzern Wingtech, der über Verbindungen zum chinesischen Staat verfügt.