Niedersachsen-Wahl Bloß keine Panik in der FDP: Lindner fordert Neuausrichtung der Ampel

Berlin Nach der Landtagswahl in Niedersachsen sieht FDP-Chef Christian Lindner das rot-grün-gelbe Regierungsbündnis im Bund unter Druck. „Die Ampel hat an Legitimation verloren“, sagte der Bundesfinanzminister. Er verwies darauf, dass nicht nur die FDP eine schmerzliche Niederlage einstecken musste. Die Verluste von Sozialdemokraten und Liberalen seien zusammen größer als die Stimmengewinne der Grünen. „Insgesamt hat die Ampel eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen“, sagte der FDP-Vorsitzende.

Zuvor hatte das Parteipräsidium über den Ausgang der Landtagswahl beraten, der vor allem für die Liberalen schmerzlich war. Die FDP fliegt mit 4,7 Prozent nach knapp 20 Jahren aus dem niedersächsischen Landtag. Auch in der Partei machen dafür viele die Ampelkoalition im Bund verantwortlich, die bei der liberalen Wählerbasis unbeliebt sei.

Schon am Wahlabend wurde das deutlich. Eine Koalition werde nicht funktionieren, „wenn zwei Partner permanent Ideen entwickeln, wie man noch mehr Geld und noch mehr Geld ausgeben kann, und andere sich permanent mit der Frage beschäftigen müssen, wie man das Ganze organisiert und finanziert“, sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler erklärte: „Die Ampelkoalition hängt wie ein Mühlstein um unseren Hals.“ Parteivize Wolfgang Kubicki forderte, dass die FDP ihre Positionen in der Ampel „deutlicher markieren“ müsse. „Daran werden wir arbeiten müssen, oder diese Ampel wird in schweres Fahrwasser kommen.“

Mit dem Warnschuss für die gesamte Ampel fordert Lindner nun die Koalitionspartner zu einer Neuausrichtung auf. Aus seiner Sicht sollen dabei die „Positionslichter“ der FDP deutlich sichtbarer werden. Es brauche eine neue Balance zwischen ökologischem Umbau, sozialem Ausgleich und wirtschaftlicher Vernunft. Für Letztes sieht Lindner die FDP zuständig.

Im Parteipräsidium herrscht nach Angaben von Teilnehmern weitgehend Einigkeit, dass die FDP ihre Positionen in der Ampel noch stärker betonen und durchsetzen sollte. Zugleich wurde aber die Frage diskutiert, wie weit das gehen darf. Denn Blockaden und Dauerstreit innerhalb der Ampel würden der FDP auch nicht gut bekommen, so die Befürchtung.

Lindner setzt auf „erfolgreiches Regierungshandeln“

Lindner warnte seine Partei jedenfalls vor panischen Attacken. „Die Stärkung der FDP ergibt sich aus erfolgreichem Regierungshandeln“, sagte er. Der Forderung einiger Liberaler, notfalls die Ampelkoalition zur Disposition zu stellen, erteilte der FDP-Chef eine deutliche Absage. „Ich führe die FDP“, lautete seine Antwort auf die Frage nach entsprechenden Wortmeldungen aus der Partei.

Die gesamte FDP-Führung fürchtet, dass Drohungen mit einem Koalitionsbruch der Partei erst recht schaden würden. Mitten in der Krise hätte dafür kaum jemand Verständnis, die Liberalen würden wie Hasardeure erscheinen. „Wir setzen das gute Regieren in der Bundesregierung weiter fort“, sagte Lindner. Es gehe darum, „Schaden vom Land abzuwenden“.

In diesem Sinne verteidigte Lindner auch den 200 Milliarden Euro schweren Abwehrschirm, den die Bundesregierung aufspannen will. Vor der Präsidiumssitzung hatte der Finanzminister zusammen mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Vorschlag einer Expertenkommission für eine Gaspreisbremse entgegengenommen.

Diese Maßnahmen trägt Lindner mit, auch um der Wirtschaft zu helfen. Umfragen unter FDP-Anhängern hatten in Niedersachsen gezeigt, dass viele wegen mangelnder Unterstützung für Unternehmen und Selbstständige enttäuscht sind. Gleichzeitig will Lindner als Finanzminister aber auch die Schuldenbremse einhalten, einen „Dammbruch bei den öffentlichen Finanzen“ werde es nicht geben, betonte er.

Konflikt um die Atomkraft ungelöst

Die Notwendigkeit einer inhaltlichen Neupositionierung sieht Lindner trotz der Niederlagen bei den Wahlen in Niedersachsen und zuvor in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein nicht. „Die FDP weiß, was sie will und wer sie ist“, sagte er. „Der Kompass ist klar.“ Nur gelinge es derzeit nicht, für diese Positionen ausreichend Unterstützung zu organisieren.

Wie genau die FDP ihre Themen in der Ampelkoalition in Zukunft durchsetzen will, erklärte der Parteichef nicht. Darüber werde man beraten. „Wir nehmen uns Zeit“, sagte Lindner.

Konflikte sind indes aber bereits absehbar. Lindner erneuerte die Forderung, in der Energiekrise auch die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Die Grünen und Wirtschaftsminister Habeck sind bisher nur bereit, die zwei süddeutschen AKWs bis April in einem Reservebetrieb zu halten.

„Die FDP ändert ihre sachliche Einstellung nicht“, betonte Lindner. Er verwies auf Studien, denen zufolge der Weiterbetrieb der Atomkraftwerke den Strompreis deutlich senken könnte. Im niedersächsischen Wahlkampf hatten die Liberalen stark auf das Thema Atomkraft gesetzt. Nach der Niederlage wollen sie daran festhalten. „Das ist nicht Politik“, sagte Lindner, „sondern Physik.“

