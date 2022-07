Nord Stream 1 Russland knüpft Gasversorgung an Bedingungen – Berlin will sich nicht von Putin „erpressen“ lassen

Berlin, Brüssel Das russische Außenministerium stellt eine Wiederaufnahme der Gasversorgung über die Pipeline Nord Stream 1 nach den Wartungsarbeiten in Aussicht, führt als mögliches Hindernis aber die westlichen Sanktionen ins Feld.

Ministeriumssprecherin Maria Sacharowa sagte am Donnerstag in Moskau: „Was die künftige Arbeit der Gas-Pipeline anbelangt, so wird viel von der Nachfrage unserer Partner abhängen und von illegitimen Sanktionen.“ Sie verwies dabei auch auf die in Kanada gewartete Turbine, die zur Wiederinbetriebnahme von Nord Stream 1 nach russischen Angaben unverzichtbar ist.

FDP-Präsidiumsmitglied und Staatssekretär Michael Theurer bezeichnete den Vorstoß als untauglichen Versuch, die Sanktionen zu unterwandern. „Wir lassen uns von Putin nicht erpressen“, sagte Theurer dem Handelsblatt.

Wenn Russland versuche, auf Deutschland Druck auszuüben, erfordere das wie bisher eine abgestimmte und geschlossene Antwort des Westens. Russland versuche, Europa zu spalten, das werde scheitern, sagte er.

Außenministerin Annalena Baerbock hat eine Lockerung der Sanktionen ebenfalls ausgeschlossen. Auch ein solcher Schritt würde die Gas-Versorgung aus Russland nicht sicherstellen, „sondern wir wären doppelt erpressbar“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in einer Diskussion mit Bürgern in Bremen.

Baerbock schließt Lockerung der Sanktionen aus

Würde man akzeptieren, dass jemand „auf brutalste Art und Weise“ internationales Recht breche, dann wäre das „eine Einladung an all diejenigen, die Menschenrechte, Freiheit und Demokratie mit Füßen treten“. Daher werde Deutschland die Ukraine unterstützen, „so lange sie uns braucht“. Die EU werde die „Sanktionen aufrechterhalten und zugleich sicherstellen, dass bei uns die Gesellschaft nicht gespalten wird“.

„Wir wären doppelt erpressbar“, sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag bei einem Bürgerdialog. (Foto: dpa) Außenministerin Baerbock in Bremen

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Nils Schmid, sieht in den russischen Ankündigungen „einen weiteren Beleg dafür, dass sich Russland als zuverlässiger Lieferant von Gas verabschiedet hat“. Europa müsse daher „die Suche nach alternativen Bezugsquellen für die Übergangszeit“ nun noch stärker vorantreiben und den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen.

Auch EU-Politiker betonen ihre Entschlossenheit. Die Grünen-Europaabgeordnete Viola von Cramon sagte, dies sei nicht der erste Erpressungsversuch und werde nicht der letzte sein. Man solle darauf nicht akut reagieren. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister (CDU), forderte, noch ausstehende Solidaritätsvereinbarungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten zügig abzuschließen, um Europas Krisenfestigkeit zu stärken.

Russland verspricht zu liefern – und säht doch selbst Zweifel

Das russische Staatsunternehmen Gazprom hatte im Juni die Liefermenge durch Nord Stream 1 massiv gedrosselt – und das auch mit dem Fehlen einer Turbine von Siemens Energy begründet. Die wurde in Kanada gewartet, wegen der Sanktionen aber nicht mehr zurück nach Russland geliefert. In der Folge strömten nur noch etwa 40 Prozent der sonst üblichen Menge Erdgas durch die mehr als 1200 Kilometer lange Pipeline von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern.

An der etwa 1200 Kilometer langen Röhre von Russland nach Mecklenburg-Vorpommern laufen seit 11. Juli reguläre Wartungsarbeiten. (Foto: dpa) Nord Stream 1

Seit Montag laufen nun reguläre Wartungsarbeiten, weswegen aktuell gar kein Gas mehr durch die Pipeline strömt. Die Arbeiten sollen bis zum 21. Juli abgeschlossen sein. Die Bundesregierung fürchtet aber, dass Russland den Gashahn auch nach Abschluss der Wartung nicht mehr aufdrehen könnte – als Reaktion auf die Sanktionen des Westens wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.

Russland hat mehrfach den Vorwurf zurückgewiesen, sein Gas als politisches Druckmittel einzusetzen. „Wenn die Turbine nach der Reparatur kommt, dann erlaubt das eine Zunahme der Lieferumfänge“, sagte der Kremlsprecher Dmitri Peskow noch am vergangenen Freitag. Einen Tag später hat Kanada angekündigt, die Turbine zu liefern.

Doch seit dieser Woche wachsen Zweifel an diesem Versprechen. Am Mittwoch twitterte der russische Gaskonzern Gazprom, er könne den sicheren Betrieb einer „kritischen Anlage“, die Teil der Gaspipeline sei, nicht garantieren. In dem verschachtelten Tweet erwähnte Gazprom auch die Ausfuhrbestimmungen für die Siemens-Turbine aus Kanada. Die neue Aussage von Maria Sacharowa klingt noch etwas deutlicher.

Russland hätte die Möglichkeit, andere Pipelines zu nutzen, um die Liefermengen auszugleichen, die während der Wartungsarbeiten nicht über Nord Stream 1 geschickt werden können, tut dies aber nicht. Auch das spricht dafür, dass Moskau Gas aus politischen Motiven verknappt.

Die Folgen eines dauerhaften Lieferstopps wären gravierend. Die EU-Kommission erwartet, dass bei einer Unterbrechung der Gasversorgung aus Russland die europäischen Speicher bis zum Herbst nicht auf 80 Prozent gefüllt werden können, wie es angepeilt ist.

>> Lesen Sie hier: Frieren gegen Putin? Worauf sich Wirtschaft und Bürger bei einem Gasnotstand einstellen müssen

Das Institut Bruegel hat errechnet, dass dann bei einem Verlauf des Winters mit gewöhnlichen Temperaturen im Februar das letzte Gas verbraucht wäre. Um das zu verhindern, bräuchte es eine Minderung des Gasverbrauchs um gut zehn Prozent.

Der Engpass in der Gasversorgung besteht vor allem, weil das Flüssiggas auf den Weltmärkten schon weitgehend von europäischen Versorgern aufgekauft wird. Es wurden sogar für asiatische Länder bestimmte Lieferungen nach Europa umgeleitet, weil die Preisunterschiede so groß waren.

Dadurch sind die Speicherfüllstände in den vergangenen Monaten ungewöhnlich schnell gestiegen und befinden sich jetzt wieder auf einem für diese Jahreszeit normalen Füllstand. In Deutschland waren es am Donnerstag 64,5 Prozent. Um über den Winter zu kommen, würde das nicht ausreichen. Zumal die Bundesnetzagentur meldet, dass die Speicherstände seit Beginn der Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 zurückgehen, da die Versorger auf die Reserven zurückgreifen müssen.

Mehr: Rekonstruktion eines Staatsversagens – Wie Deutschland in Putins Energiefalle lief