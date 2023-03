Nord Stream 2 Klimastiftung: Vorstand um Sellering erklärt Rücktritt

Wegen der Beteiligung am Bau der Pipeline Nord Stream 2 steht die Stiftung massiv in der Kritik. Nun geben die Vorstandsmitglieder ihre Posten auf.

Der Stiftungsvorstand bei einer Pressekonferenz. (Foto: dpa) Katja Enderlein, Werner Kuhn und Erwin Sellering

Schwerin Der dreiköpfige Vorstand der umstrittenen Klimastiftung hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. „Wir werden in den nächsten Wochen zurücktreten“, sagte Stiftungsvorstand Erwin Sellering (SPD) am Dienstag in Schwerin. Mit ihm werden die Unternehmerin Katja Enderlein und der frühere CDU-Europapolitiker Werner Kuhn ihre Posten abgeben. Aus Sicht der drei Vorstände wird ein Rücktritt dann möglich sein, da in der kommenden Woche der testierte Abschluss für das vergangene Jahr vorliegen soll.

Durch das Testat der Wirtschaftsprüfer könnten die Vorstände im Nachgang schwerer juristisch belangt werden. Auf den Fortbestand der Stiftung hat der Rücktritt keine Auswirkungen.

Die Stiftung war Anfang 2021 mit dem Ziel gegründet worden, drohende Sanktionen der USA gegen den Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu umgehen. Pate standen dabei neben der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) der russische Gaskonzern Gazprom.