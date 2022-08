Nord Stream 2 Wolfgang Kubicki: Wie der FDP-Vize seine eigene Partei gegen sich aufbringt

Um die Chance auf mehr russisches Gas zu erhöhen, will Wolfgang Kubicki Nord Stream 2 in Betrieb nehmen. Damit stößt er auf deutliche Kritik. Es ist nicht das erste Mal, dass er aneckt.

Der FDP-.Vize sieht „keinen vernünftigen Grund, die Nord Stream 2 nicht zu öffnen“. (Foto: dpa) Wolfgang Kubicki

Berlin Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle erkannte schon vor einiger Zeit, dass sein Parteifreund Wolfgang Kubicki in politischen Debatten gerne mal einen raushaut. Und damit eher irritierendes Kopfschütteln auslöst, als breite Zustimmung erntet. „Wolfgang wird langsam ein bisschen komisch“, sagte Kuhle im Februar 2020 in der Talkshow „Chez Krömer“. Und er attestierte dem heute 70-Jährigen „schon immer einen leichten Hau“ gehabt zu haben, also nicht recht bei Verstand sei.

Angesichts dieser unverblümten Feststellung Kuhles könnte man meinen, die Liberalen hätten sich längst an ihr Enfant terrible gewöhnt und nichts könnte sie noch überraschen. Doch was Kubicki nun in der Debatte um die Gasversorgung mit Blick auf den Winter zum Besten gab, veranlasste gleich eine ganze Reihe führender FDP-Politiker zu Zurechtweisungen und Klarstellungen, um die Wogen zu glätten.